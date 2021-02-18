Добрые новости
18 февраля,
2021
Новости

Томские власти рассказали о темпах вакцинации от коронавируса

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Со старта вакцинации прививку от новой коронавирусной инфекции поставили 13 565 жителей региона старше 18 лет, из них полностью закончили иммунизацию 4572 человека.


Накануне в регион поступило 7850 доз препарата «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V). Таким образом, за весь период прививочной кампании Томская область получила 30 012 доз вакцины от COVID-19.


«Число желающих защитить себя и своих близких от коронавируса растет. Поэтому мы увеличиваем темпы вакцинации. В прививочных пунктах Томска открыты дополнительные кабинеты для иммунизации», – прокомментировала заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Наталия Метелёва. 


​На сегодняшний день заявки на вакцинацию оставили 34 тысячи жителей региона. Все обращения вносятся в единый список и передаются в пункты вакцинации медорганизаций. Сотрудники поликлиник обзванивают записавшихся и приглашают на процедуру в соответствии с очередностью и по мере поступления вакцины в регион.

Сделать прививку могут все жители Томской области старше 18 лет, не имеющие на момент постановки вакцины симптомов ОРВИ, а также противопоказаний. Оставить заявку можно через сайт covidtomsk.ru и портал госуслуг. Записаться также можно по единому номеру телефона 122 (набрав после ответа системы в тоновом режиме 8), по телефону горячей линии департамента здравоохранения 8 (3822) 516-616 или через регистратуру поликлиники по месту прикрепления.



Читайте также:


Если надо — уколюсь? Ответы на популярные вопросы о вакцинации от коронавируса

Власти рассказали, как идет вакцинация от COVID-19 в Томской области

В Томской области открыт сервис записи на вакцинацию от COVID-19

Прививка от «карантиновируса». Что думают томичи о новой вакцине?


ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.