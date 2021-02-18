Томские власти рассказали о темпах вакцинации от коронавируса

Со старта вакцинации прививку от новой коронавирусной инфекции поставили 13 565 жителей региона старше 18 лет, из них полностью закончили иммунизацию 4572 человека.
Накануне в регион поступило 7850 доз препарата «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V). Таким образом, за весь период прививочной кампании Томская область получила 30 012 доз вакцины от COVID-19.
«Число желающих защитить себя и своих близких от коронавируса растет. Поэтому мы увеличиваем темпы вакцинации. В прививочных пунктах Томска открыты дополнительные кабинеты для иммунизации», – прокомментировала заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Наталия Метелёва.
На сегодняшний день заявки на вакцинацию оставили 34 тысячи жителей региона. Все обращения вносятся в единый список и передаются в пункты вакцинации медорганизаций. Сотрудники поликлиник обзванивают записавшихся и приглашают на процедуру в соответствии с очередностью и по мере поступления вакцины в регион.
Сделать прививку могут все жители Томской области старше 18 лет, не имеющие на момент постановки вакцины симптомов ОРВИ, а также противопоказаний. Оставить заявку можно через сайт covidtomsk.ru и портал госуслуг. Записаться также можно по единому номеру телефона 122 (набрав после ответа системы в тоновом режиме 8), по телефону горячей линии департамента здравоохранения 8 (3822) 516-616 или через регистратуру поликлиники по месту прикрепления.
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