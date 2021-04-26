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26 апреля,
2021
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Томские власти пояснили, как будут работать детские сады с 4 по 7 мая

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Дежурные группы будут работать в муниципальных детских садах с 4 по 7 мая, сообщает пресс-служба обладминистрации.


«В дежурные группы будут приниматься дети, чьи родители в эти дни будут работать. Сейчас в детских садах проходит опрос родителей по графику их занятости, чтобы спланировать необходимое количество дежурных групп в каждом учреждении», — прокомментировала начальник областного департамента общего образования Ирина Грабцевич.


Департамент общего образования Томской области и муниципальные органы управления образования будут работать в штатном режиме, для родителей будут организованы горячие линии: Томск (3822) 90-99-56, Томский район (3822) 90-13-12, Северск (3823) 78-17-54.

Ранее Владимир Путин согласился с просьбой Роспотребнадзора и решил сделать дни между майскими праздниками (4, 5, 6 и 7 мая) нерабочими для россиян.


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