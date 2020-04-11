Томские власти отменили плату за детсад тем, кто не посещал дежурные группы

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В департаменте общего образования Томской области заявили, что мэрии Томска необходимо будет сделать перерасчет оплаты детских садов за апрель всем без исключения. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Мы разделяем возмущение родителей, которые получили апрельские квитанции, в которых указана полная стоимость оплаты за детские сады, — прокомментировала обращения родителей в СМИ и социальных сетях начальник областного департамента общего образования Ирина Грабцевич. – Это несправедливое решение будет отменено. Квитанции по оплате за детский сад будут направлены только родителям тех детей, кто посещал дежурные группы. Они должны будут оплатить стоимость содержания ребенка за весь месяц, а в майской квитанции им будет сделан перерасчет с учетом фактического посещения детского сада в апреле. Родители должны иметь возможность получить квитанцию и оплатить ее дистанционно».

Ирина Грабцевич напомнила, что дежурные группы в детских садах работают для детей, чьи родители в апреле продолжали трудиться в период нерабочей недели, объявленной по указу президента России, а также вышли на работу в период действия в регионе режима полной самоизоляции, установленного решением губернатора Сергея Жвачкина до 15 апреля.