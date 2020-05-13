Томские власти: медработники начали получать выплаты за работу с пациентами с COVID-19

118 миллионов рублей выделено Томской области на стимулирующие выплаты медицинским работникам, работающим с коронавирусом. По информации обладминистрации выплаты уже производятся. В ближайшие дни их получат более 350 медработников.

Аналогичные стимулирующие выплаты получат работники стационаров, где проводится лечение коронавируса, и сотрудники скорой помощи. Кроме того, для них предусмотрена выплата за выполнение особо важных работ. Ее размер составляет от 25 тысяч рублей до 80 тысяч рублей в зависимости от категории работников. «Дополнительные стимулирующие выплаты устанавливаются сверх компенсационных и стимулирующих выплат, которые медработники получали ранее», — уточнил начальник облздрава Александр Холопов. Дополнительно за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования будут сделаны выплаты тем категориям сотрудников, работающих с COVID-19, кто не подпадает под выплаты на основе федеральных нормативных актов.

По словам начальника департамента здравоохранения Томской области Александра Холопова, медицинским работникам поликлиник за оказание помощи пациентам c COVID-19 предусмотрена стимулирующая выплата за особые условия труда и дополнительную нагрузку. Размер выплаты установлен в процентах от среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 9 месяцев 2019 года в зависимости от категории персонала (от 20% до 80%).

Ранее Владимир Путин распорядился установить дополнительные выплаты медработникам, которые непосредственно работают с зараженными коронавирусом пациентами. В частности, для врачей была предусмотрена доплата в размере 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала — 50 тысяч рублей, а для младшего — 25 тысяч рублей. Также для врачей скорой помощи предусмотрели выплаты в размере 50 тысяч рублей, а для фельдшеров, медсестер и водителей экипажей машин — по 25 тысяч рублей. Эти выплаты освобождаются от налога на доход физических лиц (НДФЛ) и будут поступать медработникам в течение трех месяцев.





В некоторых регионах выплаты стали рассчитывать исходя из времени, которое медработники проводили непосредственно с пациентами, у которых выявили коронавирус. В частности, о выплате в 250 рублей в качестве стимулирующих за работу с зараженными коронавирусом пациентами заявил водитель скорой помощи центральной городской больницы Искитима. Примерно ту же сумму, по его словам, начисляли и некоторым другим сотрудникам.





В Минздраве заявили, что такие действия недопустимы.





«Мы получаем тревожные сигналы из некоторых регионов, в которых медработникам выплатили стимулирующие выплаты в размере нескольких сотен рублей, не объяснив при этом методику расчета, — сообщила замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова. — В результате возникает справедливое непонимание со стороны персонала, ощущение, что на них сэкономили. Медицинский работник, если он по должности работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, должен получать стимулирующую выплату в соответствии с 415 постановлением правительства, которая определяется в установленном проценте от средней заработной платы в регионе в зависимости от его должности и исходя от времени, которое он отработал».





Замминистра объяснила, каким именно образом должна выплачиваться надбавка.





«Что касается так называемой президентской надбавки — она выплачивается в размере не более 100% на 1 ставку. То есть, если медработник работает на 0,5 ставки — он получает 50% надбавки, а если на 2 ставки, то все равно получает 1 выплату. При этом выплаты могут уменьшаться лишь по причине невыхода на работу — например, по причине отпуска или больничного — пропорционально числу отработанных в течение месяца смен. Хочу отметить, что стремление некоторых руководителей медорганизаций «оптимизировать» выплаты и рассчитывать их, исходя из, например, фактически проведённого работником времени с пациентом с COVID-19 «по минутам», не имеет под собой оснований и потребует серьезной оценки», — заявила Татьяна Семёнова.





Во время последнего обращения президент России Владимир Путин заявил, что специальные выплаты получили меньше половины медработников, однако все средства были отправлены в регионы. Президент дал четыре дня на закрытие этого вопроса и пообещал лично все проверить







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