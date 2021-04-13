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13 апреля,
2021
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Томские ветераны получат выплаты в честь Дня Победы

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Ветераны, проживающие в Томске, ко Дню Победы получат выплаты в размере 6000 рублей. Участники, инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей начали получать эти деньги с 12 апреля.

Томские ветераны получат выплаты в честь Дня Победы

Денежные выплаты будут вручены в качестве подарка к 9 мая из средств благотворительного счета «Победа». На текущий момент собрано 2,6 млн рублей. С начала 2021 года на счет поступило 484 тыс. рублей. Это пожертвования от предприятий и организаций города, неравнодушных томичей.

«Наш святой долг – сделать так, чтобы непосредственные участники тех далеких событий получили от томичей реальную поддержку. И наша задача – дойти до каждого ныне живущего участника войны, труженика тыла, жителя и защитника блокадного Ленинграда, до всех тех, чье детство пришлось на годы войны. И эту помощь мы можем оказывать за счет пожертвований от неравнодушных горожан, которые поступают на благотворительный счет «Победа», — отметил исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер.

На сегодняшний день в Томске проживают 85 участников войны, 32 жителя блокадного Ленинграда, 32 бывших узника концлагерей и 1564 труженика тыла.

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