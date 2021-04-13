Томские ветераны получат выплаты в честь Дня Победы

Денежные выплаты будут вручены в качестве подарка к 9 мая из средств благотворительного счета «Победа». На текущий момент собрано 2,6 млн рублей. С начала 2021 года на счет поступило 484 тыс. рублей. Это пожертвования от предприятий и организаций города, неравнодушных томичей.



«Наш святой долг – сделать так, чтобы непосредственные участники тех далеких событий получили от томичей реальную поддержку. И наша задача – дойти до каждого ныне живущего участника войны, труженика тыла, жителя и защитника блокадного Ленинграда, до всех тех, чье детство пришлось на годы войны. И эту помощь мы можем оказывать за счет пожертвований от неравнодушных горожан, которые поступают на благотворительный счет «Победа», — отметил исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер.



На сегодняшний день в Томске проживают 85 участников войны, 32 жителя блокадного Ленинграда, 32 бывших узника концлагерей и 1564 труженика тыла.