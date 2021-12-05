Томские юмористы прошли в финал «Импровизации» на ТНТ

Томская команда «Такие» прошла в финал третьего сезона шоу «Импровизация. Команды» на ТНТ. Полуфинал вышел в эфир в пятницу, скоро он должен появиться на официальном YouTube-канале ТНТ.

В полуфинале томичи выступили лучше краснодарской команды «Кайфовые», победив со счетом 76:64. Оппонент томской команды в финале определится позже, это будет либо команда «Минские», либо «Лютые» из Тамбова.

«С самого начала у нас было несколько программ. Программа минимум — не вылететь в 1/4. Программа максимум — пройти в финал. Обе мы выполнили. И уже довольны. Есть ещё программа суперпупермаксимум — выиграть финал», — сказано в инстаграме команды.

Кроме того, «Такие» поблагодарили своих оппонентов, рассказав, что даже немного расстроились, когда узнали, кто достался им в полуфинале, потому что за время участия в проекте между командами сложились теплые отношения: «Ребята, обожаем, гордимся знакомством с вами, приезжайте к нам в баню!»

Напомним, за томскую команду выступают четверо импровизаторов: Руслан Мирзаханов, Сергей Игуменшев, Евгения Гольц и Сергей Слесаренко. Импровизацией они занимаются больше шести лет, выступая в Томске с шоу «Так себе театр». Томичи участвовали также в первом и втором сезоне шоу, дойдя в обоих до четвертьфинала.

В каждом баттле «Импровизации» участвуют две команды. У команд в запасе есть шесть раундов, которые отличаются по регламенту и количеству участников. Оценивают импровизацию два члена жюри, за каждую удачную шутку они начисляют той или иной команде по одному баллу.