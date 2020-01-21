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21 января,
2020
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Новости

Томские улицы чистил пьяный водитель снегоуборщика

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Полиция задержала водителя снегоуборочного трактора, который при движении резко маневрировал и перестраивался без сигнала.


Это произошло в ночь на 18 января. Полицейские остановили спецтехнику на улице Витимская, 9.

Томские улицы чистил пьяный водитель снегоуборщика
Фото: УМВД по Томской области

«При проверке документов инспекторы установили, что за рулем трактора находится водитель, у которого имеются признаки алкогольного опьянения. Они предложили 31-летнему мужчине пройти освидетельствование. Экспертиза подтвердила догадки полицейских», — говорится в сообщении.


Водителю вменили административное правонарушение за вождение в нетрезвом виде. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав. 

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