Более 300 учителей России выступили с заявлением против войны с Украиной

Более 300 учителей из 35 регионов России выступили с заявлением против войны с Украиной. В частности, обращение подписали два учителя математики из Томской области.
«Любая война — это человеческие жертвы и разрушения. Она неизбежно влечет за собой массовые нарушения прав человека. Война — это катастрофа. Война с Украиной, которая началась в ночь с 23 на 24 февраля, — это не наша война. Вторжение на территорию Украины началось от имени российских граждан, но против нашей воли», — говорится в тексте.
В обращении отмечается, что насилие противоречит самой сути профессии учителя.
«В пекле войны погибнут наши ученики. Война неизбежно приведет к обострению социальных проблем нашей страны. Мы поддерживаем антивоенные протесты и требуем немедленного прекращения огня», — подчеркивается в обращении.
Также к обращению присоединились учителя из Алтая, Вологодской области, Воронежской области, Забайкальского края, Ивановской области, Кабардино-Балкарской Республики, Калининградской области, Калужской области, Коми, Костромской области, Краснодарского края, Курганской области, Курской области, Ленинградской области, Мордовии, г. Москвы, Московской области, Нижегородской области, Новгородской области, Новосибирской области, Омской области, Ростовской области, Самарской области, г. Санкт-Петербурга, Сахалинской области, Свердловской области, Смоленской области, Татарстана, Томской области, Тульской области, Ульяновской области, Челябинской области, Чувашии, Ярославской области, Хабаровского края, а также Франции и США.
Российские вооруженные силы начали вторжение на территорию Украины утром 24 февраля. Украинские города подверглись ракетным обстрелам. МВД Украины сообщало о жертвах и раненых.
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