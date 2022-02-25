Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Более 300 учителей России выступили с заявлением против войны с Украиной
Новости

Более 300 учителей России выступили с заявлением против войны с Украиной

ТВ2 ТВ2

Более 300 учителей из 35 регионов России выступили с заявлением против войны с Украиной. В частности, обращение подписали два учителя математики из Томской области.

«Любая война — это человеческие жертвы и разрушения. Она неизбежно влечет за собой массовые нарушения прав человека. Война — это катастрофа. Война с Украиной, которая началась в ночь с 23 на 24 февраля, — это не наша война. Вторжение на территорию Украины началось от имени российских граждан, но против нашей воли», — говорится в тексте.

В обращении отмечается, что насилие противоречит самой сути профессии учителя.

«В пекле войны погибнут наши ученики. Война неизбежно приведет к обострению социальных проблем нашей страны. Мы поддерживаем антивоенные протесты и требуем немедленного прекращения огня», — подчеркивается в обращении.

Также к обращению присоединились учителя из Алтая, Вологодской области, Воронежской области, Забайкальского края, Ивановской области, Кабардино-Балкарской Республики, Калининградской области, Калужской области, Коми, Костромской области, Краснодарского края, Курганской области, Курской области, Ленинградской области, Мордовии, г. Москвы, Московской области, Нижегородской области, Новгородской области, Новосибирской области, Омской области, Ростовской области, Самарской области, г. Санкт-Петербурга, Сахалинской области, Свердловской области, Смоленской области, Татарстана, Томской области, Тульской области, Ульяновской области, Челябинской области, Чувашии, Ярославской области, Хабаровского края, а также Франции и США.

Российские вооруженные силы начали вторжение на территорию Украины утром 24 февраля. Украинские города подверглись ракетным обстрелам. МВД Украины сообщало о жертвах и раненых.

Читайте также:

«Очень страшно... Невыносимо страшно»

«Наши прадеды прокляли бы нас». Создатели «Бессмертного полка» о войне в Украине

Нет войне. Заявление Синдиката-100

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.