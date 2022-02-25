Более 300 учителей России выступили с заявлением против войны с Украиной

Более 300 учителей из 35 регионов России выступили с заявлением против войны с Украиной. В частности, обращение подписали два учителя математики из Томской области.

«Любая война — это человеческие жертвы и разрушения. Она неизбежно влечет за собой массовые нарушения прав человека. Война — это катастрофа. Война с Украиной, которая началась в ночь с 23 на 24 февраля, — это не наша война. Вторжение на территорию Украины началось от имени российских граждан, но против нашей воли», — говорится в тексте.

В обращении отмечается, что насилие противоречит самой сути профессии учителя.

«В пекле войны погибнут наши ученики. Война неизбежно приведет к обострению социальных проблем нашей страны. Мы поддерживаем антивоенные протесты и требуем немедленного прекращения огня», — подчеркивается в обращении.