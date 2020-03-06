Томские ученые придумали, как очистить воду от нефти с помощью губки для посуды

Ученые из Томского политехнического
университета совместно с коллегами
из Франции разработали новый способ
очистки воды от нефтепродуктов. Об этом сообщила пресс-служба университета.
«Губку
ученые сделали супергидрофобной — она
отталкивает воду, при этом эффективно
сорбирует молекулы нефтепродуктов», —
пояснили в ТПУ.
При разработке
продукта ученые хотели получить сорбенты,
которые могли бы оперативно собрать
остатки нефтепродуктов и очистить воду.
Сделать губку водоотталкивающей
исследователям помогли специальные
органические соединения — соли диазония.
Сообщается, что ученые испытали новый материал на очистке водоема от промышленных масел. Гидрофобная губка показала высокую эффективность.
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