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06 марта,
2020
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Томские ученые придумали, как очистить воду от нефти с помощью губки для посуды

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Ученые из Томского политехнического университета совместно с коллегами из Франции разработали новый способ очистки воды от нефтепродуктов. Об этом сообщила пресс-служба университета. 

Томские ученые придумали, как очистить воду от нефти с помощью губки для посуды
Фото: ТПУ

«Губку ученые сделали супергидрофобной — она отталкивает воду, при этом эффективно сорбирует молекулы нефтепродуктов», — пояснили в ТПУ.


При разработке продукта ученые хотели получить сорбенты, которые могли бы оперативно собрать остатки нефтепродуктов и очистить воду. Сделать губку водоотталкивающей исследователям помогли специальные органические соединения — соли диазония.

«При взаимодействии с водой всегда есть риск, что какие-то продукты реакции окажутся в воде и повлияют на экосистему, — говорит один из авторов разработки Павел Постников. — При насыщении водой эффективность сорбента снижается. Поэтому нам нужно было найти какой-то очень доступный материал и сделать его гидрофобным, но при этом притягательным для нефтепродуктов. Мы остановились на обычной губке, которую используют для мытья посуды».

Сообщается, что ученые испытали новый материал на очистке водоема от промышленных масел. Гидрофобная губка показала высокую эффективность. 


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