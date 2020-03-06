Томские ученые придумали, как очистить воду от нефти с помощью губки для посуды

«При взаимодействии с водой всегда есть риск, что какие-то продукты реакции окажутся в воде и повлияют на экосистему, — говорит один из авторов разработки Павел Постников. — При насыщении водой эффективность сорбента снижается. Поэтому нам нужно было найти какой-то очень доступный материал и сделать его гидрофобным, но при этом притягательным для нефтепродуктов. Мы остановились на обычной губке, которую используют для мытья посуды».

