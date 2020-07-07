Томские ученые предложили избавить город от неприятного запаха с помощью водорослей

ТПУ разработал комплекс мер для решения проблем неприятного запаха в Томске. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Так, ученые предлагают использовать опытно-промышленную биоэнергетическую установку для переработки твердых биоотходов в биогаз и биоудобрения. Применение оборудования позволит ускорить процесс метаногенеза до пяти раз, повысить производительность процесса и объемы выхода биогаза.





«Для жидких отходов можно использовать хлореллу. В рыбохозяйственных комплексах ее достаточно часто применяют для очистки прудов, особенно тех, где выращивают рыбу. У нас есть богатый опыт промышленного производства микроводорослей», — приводит пресс-служба слова директора Инженерной школы новых производственных технологий ТПУ Алексея Яковлева.





Он отметил, что для данных целей также подойдет ряска. Ранее ученые ТПУ предложили использовать ее для очистки водоемов от топлива под Норильском после аварии на местной ТЭЦ-3. Ученые ТПУ готовы предложить свои технологии промышленным партнерам, особенно предприятиям аграрной отрасли, и масштабировать их под нужды потенциальных заказчиков.







Напомним, что томичи уже несколько лет жалуются на неприятный запах в городе. Массовые жалобы на неприятный запах томичи впервые оставляли в 2018 году.





Россельхознадзор среди источников неприятного запаха называл не только аграрные предприятия региона, но и городскую канализацию, незаконные сливы, мусорные свалки. В конце прошлого года «Облкомприрода» разработала геоинформационную систему «Запах», куда нанесли 24 источника неприятного запаха.