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06 мая,
2020
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Томские ученые оценят риски для банковского сектора, сложившиеся из-за пандемии коронавируса

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Ученые Томского государственного университета и Московского государственного университета им. Ломоносова совместно с зарубежными коллегами на средства гранта Российского научного фонда создадут математические модели для выявления и оценки новых рисков для банковского сектора, в том числе тех, которые сложились в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Томские ученые оценят риски для банковского сектора, сложившиеся из-за пандемии коронавируса

«Международная группа ученых под руководством доцента ММФ ТГУ Евгения Пчелинцева начинает выполнение проекта по построению карты рисков, ведущих к разрушению финансовой системы. Экономисты МГУ и математики ТГУ будут совместно определять риски банковского сектора и предлагать меры по их оценке. Проект поддержан Российским научным фондом», — приводит ТАСС слова пресс-службы.


Уточняется, что проект предполагает создание и анализ математических моделей, которые позволяют рассчитать, при каких условиях произойдут крушения финансовых рынков в сложных экономических условиях, в том числе в период пандемии коронавируса.


Для работы исследователи будут использовать данные о финансовых показателях из базы Bloomberg и узкоспециализированной базы CRSP. Полученные модели будут использованы для расчетов по просьбам конкретных игроков рынка либо в сотрудничестве с компаниями-посредниками. Так, ими уже заинтересовались бизнес-центры Нормандии, такие как Neoma Business School и Ecole de Management de Normandie. Грант на работы рассчитан на период с 2020 по 2023 год, на исследования ежегодно будет выделяться по шесть миллионов рублей.


Как пояснили в пресс-службе ТГУ, разработанные учеными модели будут эффективнее существующих, в том числе за счет усиленной работы со статистикой и вероятностными методами.

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