Томские ученые исследуют геномы комаров для прогнозирования новых эпидемий

Исследования помогут выяснить, как переносят комары холод или засуху, как передают те или иные заболевания и других. При возникновении опасности эпидемии заболеваний, распространяемых малярийными комарами, генетическая информация поможет быстро реагировать, создавая инсектициды, которые помогут уничтожать опасных комаров.





«Малярийные комары являются одними из самых опасных животных в мире. Они способны переносить множество опасных инфекций, включая малярию, лихорадку Западного Нила, лихорадку Маяро, лимфатический филяриоз, дирофиляриоз и другие, — приводит пресс-служба слова руководителя проекта, профессора БИ ТГУ и Политехнического университета Вирджинии Игоря Шарахова. — В России малярия давно искоренена, но малярийные комары никуда не исчезли. Более того, вследствие изменения климата они активно расширяют свой ареал, продвигаясь на север и восток. С учетом того, что люди сейчас активно перемещаются по планете, посещают экзотические страны, риск завоза опасных инфекций и развития новых эпидемий значительно возрастает. Чтобы этого не допустить, нам необходимо знать генетический состав малярийных комаров, которые живут рядом с нами».





В рамках нового проекта биологи ТГУ будут исследовать два вида малярийных комаров, широко распространенных в РФ и в нашем регионе — Anopheles messeae и Anopheles beklemishevi. Их геномы ученые сравнят с геномом родственного комара Anopheles freeborni, обитающего в США. Сравнение сибирских комаров с более предковым видом позволит выявить произошедшие хромосомные изменения.