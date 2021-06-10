Томские ученые исследуют геномы комаров для прогнозирования новых эпидемий
Биологи ТГУ исследуют механизм хромосомной изменчивости малярийных комаров – кровососущих насекомых, передающих людям опасные инфекции. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Исследования помогут выяснить, как переносят комары холод или засуху, как передают те или иные заболевания и других. При возникновении опасности эпидемии заболеваний, распространяемых малярийными комарами, генетическая информация поможет быстро реагировать, создавая инсектициды, которые помогут уничтожать опасных комаров.
«Малярийные комары являются одними из самых опасных животных в мире. Они способны переносить множество опасных инфекций, включая малярию, лихорадку Западного Нила, лихорадку Маяро, лимфатический филяриоз, дирофиляриоз и другие, — приводит пресс-служба слова руководителя проекта, профессора БИ ТГУ и Политехнического университета Вирджинии Игоря Шарахова. — В России малярия давно искоренена, но малярийные комары никуда не исчезли. Более того, вследствие изменения климата они активно расширяют свой ареал, продвигаясь на север и восток. С учетом того, что люди сейчас активно перемещаются по планете, посещают экзотические страны, риск завоза опасных инфекций и развития новых эпидемий значительно возрастает. Чтобы этого не допустить, нам необходимо знать генетический состав малярийных комаров, которые живут рядом с нами».
В рамках нового проекта биологи ТГУ будут исследовать два вида малярийных комаров, широко распространенных в РФ и в нашем регионе — Anopheles messeae и Anopheles beklemishevi. Их геномы ученые сравнят с геномом родственного комара Anopheles freeborni, обитающего в США. Сравнение сибирских комаров с более предковым видом позволит выявить произошедшие хромосомные изменения.
По словам ученого, многие адаптивные особенности организмов закодированы в иx геномax. Прочитав полностью геном малярийных комаров, биологи смогут в полной мере оценить потенциал изучаемых видов, в том числе их способность адаптации к неблагоприятным факторам — засухе, холоду, жаре и так далее. Геном также расскажет о «пищевых» предпочтениях комаров, то есть, какую кровь они будут пить — птиц, людей, теплокровных животных или окажется всеядным. Это позволит определить круг источников инфекции, от которых комар может заразиться, и потенциальных жертв, которым он передаст возбудителя инфекции. Наряду с этим исследователи смогут проанализировать гены, отвечающие за передачу заболеваний и сделать выводы относительно того, какие инфекции может переносить каждый конкретный вид. В итоге ученые планирует построить карты геномов трех видов комаров.
«Наряду с этим исследователи намерены выяснить механизмы хромосомных изменений и узнать, каково их разнообразие внутри вида. Методом геномного анализа будет проверяться гипотеза, согласно которой причиной хромосомных мутаций может являться «мусорная» ДНК или так называемыe «прыгающиe» элементы. Их особенностью является способность перемещаться из одного участка хромосомы в другой, приводить к её разрыву и перестройке», — отмечают в ТГУ.
Полученные данные помогут просчитывать риски распространения заболеваний, передаваемых малярийными комарами. Во-вторых, в случае возникновения угрозы пандемии, обусловленной участием в ней малярийных комаров, можно будет рассчитать процесс сокращения популяции малярийных комаров иди их уничтожения с учетом экологических рисков.
В ТГУ добавили, что по данным ВОЗ в 2019 году количество случаев заболевания малярией в мире составило 229 миллиона, болезнь унесла жизни примерно 409 000 человек. В России в 2019 году отмечено более 100 случаев завозных малярии из Индии, Афганистана, Индонезии, Ирака, Новой Гвинеи, Венесуэлы и Гайаны.
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