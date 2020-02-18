Томские ученые и учителя подписали открытые письма в поддержку фигурантов дела «Сети»
Преподаватели и учителя Томска подписали открытые письма в поддержку фигурантов дела «Сети». Среди подписавшихся философ ТГУ Евгений Борисов, биолог Владимир Блинов, антрополог Ирина Поправко, химик-аналитик Марина Москалева, профессор ТУСУРа Михаил Немирович-Данченко, доцент ТГПУ Инесса Бабенко, учитель английского языка из Северска Елена Иващенко, психолог ТГУ Юлия Власова, студенка ТГПУ Вероника Ким и многие другие. Они потребовали пересмотра приговоров и расследования заявлений о пытках обвиняемых.
Мы, российские ученые и научные журналисты, возмущены приговором по так называемому «делу «Сети», вынесенным 10 февраля 2020 года в городе Пенза. Семеро молодых людей, не совершивших никаких опасных деяний, осуждены на тюремные сроки от 6 до 18 лет якобы за создание «террористического сообщества». Столь суровое обвинение основывается на крайне сомнительных «доказательствах». Осужденные неоднократно сообщали о пытках, которым их подвергали для получения признательных показаний, однако эти заявления в ходе следствия и суда были фактически проигнорированы, — говорится в заявлении ученых.
Мы считаем это дело сфабрикованным: суд используется для устрашения собственного народа. Жестокий и неправосудный приговор противоречит гуманистическим принципам, которыми мы руководствуемся в деле воспитания подрастающего поколения будущих граждан России. Подростки испытывают сильнейший стресс от несоответствия наших слов тому, что происходит за стенами школ. Тем самым со школьной скамьи они привыкают ничему и никому не верить, теряя моральную опору в обществе тотальной лжи, насилия и лицемерия. Подсудимые по делу «Сети» — недавние выпускники, наши бывшие ученики, идеалисты. Издевательства и судилище над ними — это приговор всем нам, нашей работе и нашим надеждам на светлое будущее, — пишут учителя.
Кроме открытых писем в поддержку фигурантов дела «Сети», одиночные пикеты прошли в Пензе, Омске, Новосибирске, Красноярске, Екатеринбурге, Архангельске, Нижнем Новгороде, Иванове и Калининграде. Самая крупная акция прошла вечером 14 февраля на Лубянке. В пикетной очереди приняли участие больше 500 человек.
Напомним, 10 февраля Приволжский окружной военный суд вынес приговор семи фигурантам дела «Сети». Они получили от шести до 18 лет лишения свободы. ФСБ возбудила дело о «террористическом сообществе «Сеть» (внесена в список террористических организаций) в октябре 2017 года. Егора Зорина, Илью Шакурского, Василия Куксова, Дмитрия Пцелинцева, Андрея Чернова, Максима Иванкина, Михаила Кулькова, Виктора Филинкова, Игоря Шишкина, Юлия Бояршинова и новосибирца Армана Сагынбаева обвинили в создании подпольной организации, которая планировала «раскачать народные массы для дальнейшей дестабилизации политической обстановки в стране» во время президентских выборов и Чемпионата мира по футболу. ФСБ внесла «Сеть» в список террористических организаций.
Сбор подписей продолжается. Учителя могут подписать письмо поддержки здесь, ученые здесь, студенты здесь, психологи здесь.
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