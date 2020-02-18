Томские ученые и учителя подписали открытые письма в поддержку фигурантов дела «Сети»

Мы считаем это дело сфабрикованным: суд используется для устрашения собственного народа. Жестокий и неправосудный приговор противоречит гуманистическим принципам, которыми мы руководствуемся в деле воспитания подрастающего поколения будущих граждан России. Подростки испытывают сильнейший стресс от несоответствия наших слов тому, что происходит за стенами школ. Тем самым со школьной скамьи они привыкают ничему и никому не верить, теряя моральную опору в обществе тотальной лжи, насилия и лицемерия. Подсудимые по делу «Сети» — недавние выпускники, наши бывшие ученики, идеалисты. Издевательства и судилище над ними — это приговор всем нам, нашей работе и нашим надеждам на светлое будущее, — пишут учителя.