Томские ученые будут изучать причины быстрой передачи коронавируса от человека к человеку

Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) в составе междисциплинарной группы ученых МГУ, Сибирского государственного медицинского университета и ряда других вузов России приступили к исследованиям для выяснения факторов, благодаря которым коронавирус способен быстро передаваться от человека к человеку. Об этом сообщает пресс-служба ТГУ.

«Одним из ключевых вопросов предупреждения и лечения вирусных инфекций, в том числе Covid-19, остается быстрая и точная диагностика, – говорит руководитель лаборатории биофотоники, исполнительный директор Института биомедицины ТГУ Юрий Кистенев. — Помимо стандартного набора клинических анализов, в настоящее время чаще всего применяют ПЦР. Также проводится исследование специфических антител (обычно IgG и/или IgM). Для их определения используют сыворотку крови. В то же время методы биофотоники при наличии соответствующих биологических или иммунологических маркеров позволяют эффективно определять антигены, антитела или нуклеиновые кислоты в слюне. Такой анализ делается в разы быстрее и может иметь достаточно высокую точность. Сейчас на основе анализа слюны может быть диагностирован целый ряд недугов – сердечно-сосудистые заболевания, онкопатологии, СПИД и другие».





В рамках проекта исследователи будут изучать способности вируса прилипать к различным поверхностям, в том числе закрепляться на поверхности клетки, после чего возбудитель проникает внутрь. Понимание механизмов адгезии (прилипания – ИФ) COVID-19 позволит предложить пути ослабления этой способности и выстроить эффективную систему защиты людей.





Поиском специфических маркеров ученые займутся на втором этапе проекта. Работать над решением этих и ряда других фундаментальных задач ученые будут в течение двух лет. Результаты проекта они представят в сентябре 2022 года. Размер финансовой поддержки РФФИ на проведение исследований составит 12 млн рублей.





ПОДДЕРЖИ ТВ2