Томские ученые разрабатывают первый российский ДНК-принтер

Томский государственный университет создал консорциум для разработки принтера для печати олигонуклеотидов – коротких участков ДНК, сообщает пресс-служба вуза. В него вошли ученые из ТГУ, новосибирского института химической биологии и фундаментальной медицины РАН и ТУСУРа.

Напечатанные участки ДНК можно будет использовать для сборки генов с внесением модификаций либо для создания новых последовательностей. Как отмечают в вузе, появление первого российского ДНК-принтера может вызвать сильные изменения в медицине, фармацевтике, химической промышленности, агрокомплексе.

«Биопринтинг генов – это новейшее научное направление. Лидерство в нем принадлежит США и Китаю, – говорит руководитель проектов ТГУ в области биомедицины Алексей Сазонов. – В отличие от обычных, достаточно распространенных ДНК-синтезаторов, в мире существует ограниченное количество установок для высокопроизводительной печати фрагментов ДНК (олигонуклеотидов). Эти приборы не продаются на рынке, можно приобрести только услугу. Для нашей страны критически важно иметь собственную установку для высокопроизводительной печати ДНК, поскольку это открывает огромные возможности для решения сложнейших задач генетических технологий и технологического прорыва РФ».