Томские ученые разрабатывают первый российский ДНК-принтер
Томский государственный университет создал консорциум для разработки принтера для печати олигонуклеотидов – коротких участков ДНК, сообщает пресс-служба вуза. В него вошли ученые из ТГУ, новосибирского института химической биологии и фундаментальной медицины РАН и ТУСУРа.
Напечатанные участки ДНК можно будет использовать для сборки генов с внесением модификаций либо для создания новых последовательностей. Как отмечают в вузе, появление первого российского ДНК-принтера может вызвать сильные изменения в медицине, фармацевтике, химической промышленности, агрокомплексе.
«Биопринтинг генов – это новейшее научное направление. Лидерство в нем принадлежит США и Китаю, – говорит руководитель проектов ТГУ в области биомедицины Алексей Сазонов. – В отличие от обычных, достаточно распространенных ДНК-синтезаторов, в мире существует ограниченное количество установок для высокопроизводительной печати фрагментов ДНК (олигонуклеотидов). Эти приборы не продаются на рынке, можно приобрести только услугу. Для нашей страны критически важно иметь собственную установку для высокопроизводительной печати ДНК, поскольку это открывает огромные возможности для решения сложнейших задач генетических технологий и технологического прорыва РФ».
По словам ученого, сейчас ученые всех стран пытаются научиться печатать как можно более длинные участки ДНК, но из-за сложности химического синтеза этот процесс очень дорогой. Российские исследователи хотят печатать короткие фрагменты, а после из них, как из деталей конструктора, можно будет собирать длинную ДНК для научных и прикладных целей. Такие цепочки используют в генной терапии и создании медицинских препаратов, создании новых агробиотехнологий, биоинженеры смогут быстро проверять гипотезы и инновации.
«Сложность создания ДНК-принтера заключается в большом количестве технологических барьеров, – объясняет Алексей Сазонов. – Например, для установки необходимы сопла с отверстиями диаметром в микроны и вместе с тем устойчивые к крайне агрессивной среде, а также матрицы для выращивания ДНК. Создание материалов для этих изделий на себя берет ТГУ, где есть сильнейшие материаловеды. Нужна точная микроэлектроника, системы прецизионного позиционирования. В этой области очень сильные компетенции у ТУСУРа. Наши коллеги из ИХБФМ СО РАН отвечают за все, что связано с химией. Им предстоит разрабатывать технологию процесса печати ДНК и синтеза генов».
Сейчас ученые из консорциума работают над разработкой техзадания для принтера. Планируется, что первый рабочий прототип первого российского ДНК-принтера будет готов уже к 2024 году.