Томские ученые планируют усилить работу в сфере импортозамещения

Томский научно-образовательный комплекс продолжит совместные проекты с реальным сектором экономики, в том числе, по усовершенствованию попавших под санкции технологий. Одним из участников процесса станет единственный в России центр компетенций «Технологии доверенного взаимодействия», созданный на базе Томского университета систем управления и радиоэлектроники, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Томск всегда славился точной электроникой. И томские предприятия предопределены для решения технологического прорыва нашей страны», – прокомментировал председатель Томского профессорского собрания, президент ТУСУР Александр Шелупанов.