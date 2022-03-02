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Томские ученые планируют усилить работу в сфере импортозамещения

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Томский научно-образовательный комплекс продолжит совместные проекты с реальным сектором экономики, в том числе, по усовершенствованию попавших под санкции технологий. Одним из участников процесса станет единственный в России центр компетенций «Технологии доверенного взаимодействия», созданный на базе Томского университета систем управления и радиоэлектроники, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Томск всегда славился точной электроникой. И томские предприятия предопределены для решения технологического прорыва нашей страны», – прокомментировал председатель Томского профессорского собрания, президент ТУСУР Александр Шелупанов.

В работе первого в России центра компетенций задействован консорциум с участием 13 организаций – инжиниринговых компаний, вузов, научных организаций, институтов развития. Среди них компании «Аладдин Р.Д.», «ИнфоТеКС», «Миландр», научно-производственная фирма «Информационные Системы Безопасности», ООО «СИБ», Новосибирский государственный технический университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Омский государственный технический университет, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Тульский государственный университет, Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН. 

Консолидированный бюджет центра – 1,3 миллиарда рублей: 650 миллионов – грант Минобрнауки, остальное составляют средства участников консорциума – индустриальных партнеров.

Автор:  Газпром Трансгаз Томск
Автор:  Газпром Трансгаз Томск

В свою очередь, заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный считает, что у томских предприятий «практически нет» уязвимостей, из-за которых они могут пострадать от санкций, наложенных на Россию.

«Я считаю, что наши предприятия... когда они опираются на наш огромный научно-образовательный комплекс, то у них уязвимости практически нет. Самое главное — это желание работать, а мы со своей стороны однозначно подставим плечо», — цитирует Игоря Шатурного портал vtomske.ru.

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