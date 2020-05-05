Томские туристы вернулись из Таиланда

35 туристов из Томской области вернулсь из Таиланда в Россию. Во второй половине дня 23 апреля вылетевший из Бангкока рейс S7 5702 со 174 пассажирами приземлился в новосибирском аэропорту Толмачево. Теперь прибывшим из азиатской страны пассажирам предстоит пройти двухнедельный карантин.





Жители Томской области не могли зарегистрироваться на авиарейс в Новосибирск, поскольку местом их постоянного проживания является другой регион. Правила авиаперелетов в условиях ограничений из-за коронавируса требуют в таком случае согласия властей региона проживания – оставить прилетевших жителей на обсервации в регионе прилета либо перевезти их под контролем специалистов соответствующих ведомств в свой регион и развезти по домам.





«К решению этого вопроса подключились все органы власти – Минкомсвязи, МИД, МВД, Росавиация. Система неплохая, но пока некоторые субъекты Российской Федерации дают сбой, поэтому приходится решать проблемы в ручном режиме. Например, при возникновении ситуации, когда рейсом, прибывшим в аэропорт назначения в одном регионе, прилетели жители другого региона. Таким пассажирам нужно пройти карантин либо в регионе прилета, либо в регионе проживания. И сегодня не все субъекты оперативно принимают решение – забрать своих жителей или возместить принимающей стороне их 14-дневное проживание. Вот такие вопросы и помогает урегулировать штаб #МыВместе», – пояснил советник руководителя Исполкома ОНФ Александр Коган.