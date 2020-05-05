Томские туристы вернулись из Таиланда
35 туристов из Томской области вернулсь из Таиланда в Россию. Во второй половине дня 23 апреля вылетевший из Бангкока рейс S7 5702 со 174 пассажирами приземлился в новосибирском аэропорту Толмачево. Теперь прибывшим из азиатской страны пассажирам предстоит пройти двухнедельный карантин.
Жители Томской области не могли зарегистрироваться на авиарейс в Новосибирск, поскольку местом их постоянного проживания является другой регион. Правила авиаперелетов в условиях ограничений из-за коронавируса требуют в таком случае согласия властей региона проживания – оставить прилетевших жителей на обсервации в регионе прилета либо перевезти их под контролем специалистов соответствующих ведомств в свой регион и развезти по домам.
«К решению этого вопроса подключились все органы власти – Минкомсвязи, МИД, МВД, Росавиация. Система неплохая, но пока некоторые субъекты Российской Федерации дают сбой, поэтому приходится решать проблемы в ручном режиме. Например, при возникновении ситуации, когда рейсом, прибывшим в аэропорт назначения в одном регионе, прилетели жители другого региона. Таким пассажирам нужно пройти карантин либо в регионе прилета, либо в регионе проживания. И сегодня не все субъекты оперативно принимают решение – забрать своих жителей или возместить принимающей стороне их 14-дневное проживание. Вот такие вопросы и помогает урегулировать штаб #МыВместе», – пояснил советник руководителя Исполкома ОНФ Александр Коган.
Вернуться томичам удалось благодаря обращению Екатерины Карпенко в волонтерский штаб.
«Несколько дней назад жительница Томска Екатерина Карпенко передала нам список своих земляков, которые, как и она сама, хотели вылететь из Бангкока в Новосибирск, но не могли зарегистрироваться на рейс. В списке было 35 человек, включая девять детей. После обращения Екатерины и ее группы к нам власти Томской области оперативно включились в процесс и организовали регистрацию своих земляков на рейс», — рассказал заместитель руководителя Бюро расследований ОНФ Валерий Горюханов.
В новосибирском аэропорту прибывших из Таиланда томичей встретили представители областной администрации в сопровождении врачей-эпидемиологов.
«Всех, кто прописан в Томске или проживает там, куда может развезти автобус, развезут по домам. Людей, которые живут далеко и у которых нет дома родственников, отвезут в обсерватор», – сообщила накануне Екатерина Карпенко по пути в Томск. Сейчас она и ее четырехлетний сын уже дома: «Все замечательно! Нас отлично встретили и отвезли домой».
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