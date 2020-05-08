Томские трудовые мигранты в период самоизоляции не захотели уезжать домой

«В целом их стало меньше в регионе, чем обычно, так как основное количество трудовых мигрантов прибывает весной на сезонные работы. Это страны СНГ: Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Так как границы закрыты, здесь остались только те, кто раньше въехали. И не покинули территорию Российской Федерации. Многие не хотели уезжать, так как ситуация с коронавирусом у нас контролируемая. И они хотят находиться здесь. К нам обращаются с просьбой продлить срок пребывания», — сказала Анфиса Кондаурова.





Она добавила, что если у иностранного гражданина на территории России есть супруги с российским гражданством, то их на территории России пускают.





Она добавила, что в настоящее время в Томской области порядка 6 тысяч трудовых мигрантов. Кроме того, с 5 мая вступили новые изменения, которые касаются оформления трудового патента.





«Раньше для переоформления патента граждане могли обратиться только один раз, — поясняет Анфиса Кондаурова. — Для второго раз им нужно было снова выехать из России и въехать снова. Теперь это правило упразднено. Теперь те граждане, которые имела трудовой патент, могут неограниченное количество раз обращаться за его продлением. Без выезда из Российской федерации. Я хотела бы обратить внимание на то, что указом президента с 15 марта по 15 июня иностранные граждане могут не выплачивать налог на трудовой патент. При этом патент будет признаваться действительным. Но это касается только тех граждан, у которых именно в этот период заканчивается срок действия трудового патента».