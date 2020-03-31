Томские транспортные компании недоплатили сотрудницам 3,5 млн рублей за переработки

Томская транспортная прокуратура выявила нарушения трудового законодательства на транспортных предприятиях региона. Нарушались трудовые права женщин, работающих в сельской местности, сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.





«Работодателем не исполнялась обязанность по установлению 36-часовой рабочей недели с сохранением заработной платы в том же размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы, а также повышенной оплаты сверхурочной работы либо ее компенсации предоставлением дополнительного времени отдыха для данной категории трудящихся», — говорится в сообщении.





Руководству «Аэропорт Томск», «Аэропорт Томск Сервис», «Газпромнефть-Аэро Томск», «РТК» внесли представления. В результате 212 женщинам выплатили зарплату на общую сумму свыше 3,5 млн рублей.





Виновные юридические лица и их руководители привлечены к административной ответственности по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).





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