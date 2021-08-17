Томские тарифы за воду и воотведение стали самыми высокими в Сибири

Так, тариф на холодное водоснабжение в Томске 52,55 рубля, тогда как в столице Хакасии Абакане - 11,77 рублей; тариф на водоотведение 36,49 рублей, самый низкий тариф в Новосибирске - 15,77 рублей.

Томскстат проанализировал тарифы на жилищно-коммунальные услуги в городах СФО и выделили самые максимальные и минимальные значения. По итогам мониторинга, тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение в Томске в июле стали самыми высокими в Сибири.

По итогам мониторинга, самые высокие тарифы в СФО по состоянию на июль 2021 года нашли в Горно-Алтайске. Там дороже всего жителям обходятся отопление — 2 999,53 рубля за гигакалорию, горячее водоснабжение — 365,73 рубля за куб, электричество — 557 (в квартирах без электроплит) и 407 рублей за сто киловатт-час (в с электроплитами). Также в Горно-Алтайске дороже всего обходятся взносы на капитальный ремонт: 8,97 рублей за квадратный метр общей площади, обращение с отходами — 113,05 рублей с человека и газ — 458,96 рублей с человека.

Отметим, тарифы на коммунальные услуги повысились в июле 2021 года. Томичи платят за отопление — 2 088,23 рубля за гигакалорию, 52,55 рубля за кубометр за холодную воду, за водоотведение — 36,49 рубля за кубометр, за горячую воду стоимость высчитывают из расхода энергии на подогрев воды, в зависимости от погоды, стоимость меняется. Также по-разному считается тариф для людей, подключенных к отоплению по закрытым и открытым системам снабжения. Электричество в домах без электрических плит — 3,85 рублей за киловатт-час, в домах в электроплитами — 2,7 рубля за киловатт-час. Вывоз мусора ежемесячно обходится томичу в 56,97 рублей.