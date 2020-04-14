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14 апреля,
2020
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Томские таможенники разрешили для изучения ввезти в Россию штамм коронавируса

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В рамках мер по нераспространению коронавирусной инфекции 2019-nCoV российская компания для проведения исследований и создания вакцины ввезла из США в Московский регион вирусные частицы. Об этом сообщает пресс-служба Томской таможни.

Томские таможенники разрешили для изучения ввезти в Россию штамм коронавируса

«Декларация на штамм была подана удаленно в центр электронного декларирования Томской таможни 10 апреля 2020 года. Вирусные частицы перемещались во флаконе объемом 23 Х 0,6 миллилитров и весили 88 граммов. Но в связи с тем, что для транспортировки и хранения необходима температура 2-8°С, продукция располагалась в термоконтейнере, заполненном хладоэлементами. Вместе с контейнером частицы весили 4,5 килограмма».


По словам представителя пресс-службы Томской таможни Анны Мансуровой, раньше была другая система подачи документов. Куда направлялся груз, туда и подавались документы на декларацию груза.


«Сейчас компания везет груз так, как ей удобно, а декларация может подаваться в любой центр декларирования в стране, — рассказала ТВ2 Анна Мансурова. — Инспекторы проверяют все документы в электронном виде. И если все в порядке, то очень быстро все разрешается. Добавлю, что томскую таможню выбрали не случайно, она одна из самых лучших в стране. Мы активно работаем с Московским авиационным грузовым узлом, мы декларируем грузы в больших объемах именно московских компаний. Такая система называется «технологией удаленного выпуска».


Отмечается, что инспекторы Томской таможни зарегистрировали данную декларацию, проверили соблюдение запретов и ограничений, документы, на основании которых она заполнена, и выпустили товар меньше чем за один час. Это второй случай декларирования вирусных частиц в Томской таможне. Первая такая декларация была проверена еще в январе 2020 года.

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