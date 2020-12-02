Томские супруги, прожившие в браке 70 лет, получили российскую награду «Семья года»

Семья Юрьевых из Томска выиграла всероссийский конкурс «Семья года» в номинации «Золотая семья России». Супруги прожили в браке уже более 70 лет, сообщает пресс-служба администрации региона.





Николай Николаевич и Анна Степановна Юрьевы за свой долгий союз уже получали медаль «За любовь и верность». Николай Николаевич имеет ордена Отечественной войны I степени, «Красной звезды» и 22 разных медали. Анна Степановна — ветеран педагогического труда. У супругов две дочери, две внучки и пятеро внуков.