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02 декабря,
2020
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Томские супруги, прожившие в браке 70 лет, получили российскую награду «Семья года»

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Семья Юрьевых из Томска выиграла всероссийский конкурс «Семья года» в номинации «Золотая семья России». Супруги прожили в  браке уже более 70 лет, сообщает пресс-служба администрации региона.


Николай Николаевич и Анна Степановна Юрьевы за свой долгий союз уже получали медаль «За любовь и верность». Николай Николаевич имеет ордена Отечественной войны I степени, «Красной звезды» и 22 разных медали. Анна Степановна — ветеран педагогического труда. У супругов две дочери, две внучки и пятеро внуков.

Видео: департамент ЗАГС Томской области

«Томская область может по праву гордиться своими традициями крепкой сибирской семьи. Неслучайно с 2016 года семьи из нашего региона ежегодно одерживают победы в разных номинациях всероссийского конкурса «Семья года». Среди победителей — семейные союзы из Томска, Томского, Шегарского, Асиновского, Чаинского и Бакчарского районов», — отметила начальник областного департамента по вопросам семьи и детей Маргарита Шапарева.


Сотрудники департамента поздравят супругов дома и передадут им подарки — ноутбук и диплом победителя.


Отметим, всероссийский конкурс «Семья года» организован Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Министерством труда и социальной защиты РФ. В нем принимают участие семьи с активной жизненной позицией и имеющие достижения в различных сферах. Конкурс проводится в пяти номинациях: «Золотая семья России», «Многодетная семья», «Сельская семья», «Молодая семья», «Семья – хранитель традиций».


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