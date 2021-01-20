Добрые новости
20 января,
2021
Новости

Томские студенты за посещение библиотек могут получить купон на суп, ролл или кофе

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

С 23 по 25 января в муниципальных библиотеках Томска будет проходить ежегодная акция «Лови момент! Читай, студент!», сообщает пресс-служба мэрии. 


Все студенты, пришедшие в период с 23 по 25 января в любую из 26 библиотек МИБС, чтобы взять, продлить или сдать книги, а также воспользоваться сервисными услугами, получат купон на бесплатные ролл, порцию супа, салата или десерта в ресторанах быстрого обслуживания «Пицце-Рио» или чашечку кофе в кофейнях «Bristot».


Студенты, пришедшие в библиотеку в первый раз, получат читательский билет бесплатно. При себе обязательно иметь студенческий билет или паспорт для получения читательского билета.


Каждый студент может принять участие в акции один раз и получить только один купон. Количество купонов ограничено.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.