Томские студенты за посещение библиотек могут получить купон на суп, ролл или кофе

С 23 по 25 января в муниципальных библиотеках Томска будет проходить ежегодная акция «Лови момент! Читай, студент!», сообщает пресс-служба мэрии.





Все студенты, пришедшие в период с 23 по 25 января в любую из 26 библиотек МИБС, чтобы взять, продлить или сдать книги, а также воспользоваться сервисными услугами, получат купон на бесплатные ролл, порцию супа, салата или десерта в ресторанах быстрого обслуживания «Пицце-Рио» или чашечку кофе в кофейнях «Bristot».





Студенты, пришедшие в библиотеку в первый раз, получат читательский билет бесплатно. При себе обязательно иметь студенческий билет или паспорт для получения читательского билета.





Каждый студент может принять участие в акции один раз и получить только один купон. Количество купонов ограничено.