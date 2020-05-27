Томские студенты-психологи проконсультируют граждан в период распространения коронавируса

Студенты факультета психологии ТГУ будут проводить консультации для жителей Томска и области по кризисным вопросам, связанным с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Студенты будут проводить краткосрочные консультации по кризисным вопросам, таким, как взаимоотношения с детьми и семьей во время самоизоляции, подавленное эмоциональное состояние, негативные мысли и вообще желание высказаться о своих проблемах и получить обратную связь от человека с психологическим образованием», — говорится в сообщении.





У обратившихся за поддержкой будет возможность выбрать удобный формат – консультацию по видеозвонку, по телефону или по переписке в чате. Контролировать работу студентов будут опытные психологи университета.





Отмечается, что консультации являются для студентов полноценной работой, так как они трудоустроены через студенческую биржу ТГУ UniProfi, которая была специально создана для помощи студентам во время распространения коронавируса.