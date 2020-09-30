Томские студенты обратились в прокуратуру из-за недостаточного качества дистанционного обучения

«2 апреля 2020 года был опубликован Указ Президента Российской Федерации № 239, на основании которого в стране началась длительная самоизоляция граждан, связанная с активным распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). Предпринятые меры коснулись и учебных заведений нашей страны. Таким образом, учебные заведения перешли на удаленный способ обучения. Однако студенты, которые получают образование на платной основе и очно, обязаны посещать лекции и выполнять на занятиях практические задания. Также в настоящее время для некоторых студентов Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) очное обучение сдвинуто на один месяц. Исходя из данной ситуации, студенты, которые поступали на очное (платное) обучение, не получают знания того качества, какое могли бы получить в аудиториях с применением практики. В связи с этим просим прокуратуру Томской области дать разъяснения в части возможности перерасчета стоимости обучения, а также порядка его проведения», — говорится в сообщении.





В профсоюзе также отмечают, что обучающиеся на договорной основе стали самым незащищенным звеном. У кого-то во время пандемии значительно упали доходы, кто-то и вовсе потерял работу. Но в то же время стоимость осталась прежней. При этом качество образования снизилось, так как студенты по понятным причинам лишились практики. Так, студенты-медики не имеют доступа к пациентам.





«Наше заявление касается только перерасчета, — рассказал ТВ2 председатель регионального отделения Алексей Гороховский. — Медицинское образование, наверное, одно из самых дорогих, при этом стоимость обучения осталась прежней, даже не существует никаких отсрочек. Хотя студенты столкнулись с трудными ситуациями, например, в одном обращении написали, что отец потерял работу, и просили нас помочь. В то же время мы отчетливо понимаем, что образование, которое сейчас получаем, не соответствует тому, что мы получали ранее. Под практическими занятиями понимается доступ к пациентам, это очень важная часть нашего обучения, однако причины, по которым мы не можем иметь этого доступа, нам абсолютно ясны, и мы с ними согласны. Но это не отменяет того, что без этой составляющей наше образование снизилось значительно, и требовать перерасчет – это не только наше право, но и обязанность».





Напомним, что в марте этого года все вузы Томска решили перевести всех студентов на дистанционное образование. Но в новом учебном году томские вузы решили возобновить обучение в очном форме, но при соблюдении некоторых санитарных условий. Так, преподаватели вузов будут обязаны носить медицинские маски (последние могут отказаться от них на время лекции, если соблюдается социальная дистанция). Исключение сделают для тех, у кого есть справка о наличии антител к вирусу.