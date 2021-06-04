Томские спортсмены выиграли первенство России по плаванию в ластах

Первенство России по плаванию в ластах среди юношей и девушек завершилось в Ярославле. Томские спортсмены заняли первое место в командном зачете и заработали медали в личном первенстве, сообщает обладминистрация.

Екатерина Тимченко привезла с соревнований три золота, одно серебро и бронзу, Никита Гайвак — три золотые медали и две бронзовыхе, Ярослав Барсуков выиграл золото, три серебра и бронзу, Кирилл Щетов — две бронзы, а Семен Глазырин и Марк Ваулин стали вторыми в своих дисциплинах.





Команды девушек и юношей победили в эстафетах в дисциплине «плавание в ластах, 4 * 100». Первое место томская команда заняла в смешанной эстафете в дисциплине «плавание в ластах», а в дисциплине «плавание в классических ластах» томичи стали вторыми





За все первенство команда набрала 1373 очка и заняла первое место в общекомандном зачете. Ребят готовили тренеры Тимофей Горелов, Александра Сильванович, Татьяна Коробова и Пётр Тимченко.