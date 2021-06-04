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04 июня,
2021
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Томские спортсмены выиграли первенство России по плаванию в ластах

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Первенство России по плаванию в ластах среди юношей и девушек завершилось в Ярославле. Томские спортсмены заняли первое место в командном зачете и заработали медали в личном первенстве, сообщает обладминистрация.

Томские спортсмены выиграли первенство России по плаванию в ластах
Томские спортсмены выиграли первенство России по плаванию в ластах
Томские спортсмены выиграли первенство России по плаванию в ластах

Екатерина Тимченко привезла с соревнований три золота, одно серебро и бронзу, Никита Гайвак — три золотые медали и две бронзовыхе, Ярослав Барсуков выиграл золото, три серебра и бронзу, Кирилл Щетов — две бронзы, а Семен Глазырин и Марк Ваулин стали вторыми в своих дисциплинах.


Команды девушек и юношей победили в эстафетах в дисциплине «плавание в ластах, 4 * 100». Первое место томская команда заняла в смешанной эстафете в дисциплине «плавание в ластах», а в дисциплине «плавание в классических ластах» томичи стали вторыми


За все первенство команда набрала 1373 очка и заняла первое место в общекомандном зачете. Ребят готовили тренеры Тимофей Горелов, Александра Сильванович, Татьяна Коробова и Пётр Тимченко.

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