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10 января,
2020
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Томские спортсменки участвуют в зимних юношеских Олимпийских играх в Швейцарии

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Две томские спортсменки примут участие в зимних юношеских Олимпийских играх в Швейцарии в составе сборной России, сообщает пресс-служба обладминистрации. Посмотреть их выступление можно будет 18 января.

Томские спортсменки участвуют в зимних юношеских Олимпийских играх в Швейцарии
Фото: lausanne2020.sport

Сборную России на играх представят 106 атлетов, в том числе две воспитанницы Томской областной спортивной школы олимпийского резерва: Алина Березгина и Валерия Сорокалетова. Валерия выступит в соревнованиях по конькобежному спорту в индивидуальной и командной гонках, Алина поучаствует в соревнованиях по фристайлу в дисциплинах «слоуп-стайл» и «биг-эйр». 

Увидеть выступление томских спортсменок можно будет 18 января на сайте Olympic Channel. Полное расписание и трансляция игр соревнований доступны по этой ссылке.

III зимние юношеские Олимпийские игры проходят с 9 по 22 января в швейцарском городе Лозанне. В соревнованиях участвуют 1880 спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет более чем из 70 стран мира.

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