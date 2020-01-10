Томские спортсменки участвуют в зимних юношеских Олимпийских играх в Швейцарии

Две томские спортсменки примут участие в зимних юношеских Олимпийских играх в Швейцарии в составе сборной России, сообщает пресс-служба обладминистрации. Посмотреть их выступление можно будет 18 января.

Сборную России на играх представят 106 атлетов, в том числе две воспитанницы Томской областной спортивной школы олимпийского резерва: Алина Березгина и Валерия Сорокалетова. Валерия выступит в соревнованиях по конькобежному спорту в индивидуальной и командной гонках, Алина поучаствует в соревнованиях по фристайлу в дисциплинах «слоуп-стайл» и «биг-эйр».





Увидеть выступление томских спортсменок можно будет 18 января на сайте Olympic Channel. Полное расписание и трансляция игр соревнований доступны по этой ссылке.





III зимние юношеские Олимпийские игры проходят с 9 по 22 января в швейцарском городе Лозанне. В соревнованиях участвуют 1880 спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет более чем из 70 стран мира.