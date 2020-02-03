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03 февраля,
2020
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Новости

Томские специалисты ответят на вопросы, касающиеся оказания онкологической помощи

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Сотрудники Томского областного онкологического диспансера проведут «горячую линию» по вопросам оказания онкологической помощи. Информация о «горячей линии» опубликована в официальной группе учреждения.

Томские специалисты ответят на вопросы, касающиеся оказания онкологической помощи
Фото: взято из официальной группы Томского областного онкологического диспансера

На вопросы томичей ответят сотрудники Томского областного онкологического диспансера: главный врач Софья Мазеина, заместитель главного врача по медицинской части Юрий Шепелев, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Елена Савинова и заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением Лилия Рябова.


«Горячая линия» пройдет 4 февраля, звонки будут принимать с 12.00 до 13.00 по телефону: 8 (3822) 909-577.

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