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Томские специалисты ответят на вопросы, касающиеся оказания онкологической помощи
2 часа назад
Сотрудники Томского областного онкологического диспансера проведут «горячую линию» по вопросам оказания онкологической помощи. Информация о «горячей линии» опубликована в официальной группе учреждения.
На вопросы томичей ответят сотрудники Томского областного онкологического диспансера: главный врач Софья Мазеина, заместитель главного врача по медицинской части Юрий Шепелев, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Елена Савинова и заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением Лилия Рябова.
«Горячая линия» пройдет 4 февраля, звонки будут принимать с 12.00 до 13.00 по телефону: 8 (3822) 909-577.
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