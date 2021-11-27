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Новости

Томские спасатели помогли девушке, которая пыталась снять своего кота с дерева

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Томские спасатели вечером 26 ноября сняли с дерева молодую девушку, которая пыталась спасти примерзшего кота. Об этом сообщает томская областная поисково-спасательная служба.

«26.11.2021 в 20:10 оперативному дежурному поступил вызов от матери девушки 18 лет. Та залезла на дерево, на улице Никитина, в попытке снять с высоты примерзшего кота. На полпути девушка испугалась и не смогла спуститься, не достав кота», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия спасатели при помощи трехколенной лестницы сняли с дерева девушку и примерзшего кота.

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