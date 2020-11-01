Добрые новости
01 ноября,
2020
1
фото
Новости

Томские спасатели нашли тело женщины при тушении пожара в деревянном доме

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Тело женщины было обнаружено при тушении пожара, который произошел в одной из квартир брусового жилого дома на улице Средне-Кирпичной в Томске. Еще одного мужчину спасли пожарные, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Томские спасатели нашли тело женщины при тушении пожара в деревянном доме

Сообщение о том, что в одной из квартир жилого дома начался пожар, поступило в дежурную часть в 17.45.  Прибывшие пожарные спасли мужчину 1958 года рождения, позже в квартире было обнаружено тело 58-летней женщины.


«В результате пожара в квартире обгорели стены, вещи, потолок и крыша. Общая площадь пожара составила 40 кв.м.  Ликвидировали пожар в 18.18», — говорится в сообщении областного управления МЧС.


Причина пожара устанавливается. В ликвидации огня принимали участие 15 сотрудников МЧС.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.