Томские спасатели нашли тело женщины при тушении пожара в деревянном доме

Тело женщины было обнаружено при тушении пожара, который произошел в одной из квартир брусового жилого дома на улице Средне-Кирпичной в Томске. Еще одного мужчину спасли пожарные, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Сообщение о том, что в одной из квартир жилого дома начался пожар, поступило в дежурную часть в 17.45. Прибывшие пожарные спасли мужчину 1958 года рождения, позже в квартире было обнаружено тело 58-летней женщины.





«В результате пожара в квартире обгорели стены, вещи, потолок и крыша. Общая площадь пожара составила 40 кв.м. Ликвидировали пожар в 18.18», — говорится в сообщении областного управления МЧС.





Причина пожара устанавливается. В ликвидации огня принимали участие 15 сотрудников МЧС.