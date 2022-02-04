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Томские следователи возбудили уголовное дело в связи со смертью мужчины в ИВС

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Следственное управление СКР по Томской области возбудило уголовное дело в связи со смертью мужчины в камере изолятора временного содержания областного УМВД, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 293 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)», — сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, в настоящее время подозреваемого или обвиняемого по делу нет.

Ранее сообщалось, что 5 декабря 2021 года в ходе плановой проверки ИВС сотрудники полиции обнаружили тело мужчины без признаков жизни. В специальном помещении он содержался один.

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