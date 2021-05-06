Томские следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейского, избившего мигранта из Узбекистана

Томские следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, избившего мигранта из Узбекистана. Дело возбуждено по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения), сообщает региональное управление СК РФ. В свою очередь полиция внесла своему сотруднику «предупреждение о неполном служебном соответствии».

«По предварительным данным, подозреваемый, находясь в здании управления по вопросам миграции по улице Пролетарская, 33 в Томске, в отсутствие оснований применил в отношении иностранного гражданина физическую силу, нанеся ему удары рукой по лицу и пнув по ноге», — говорится в сообщении.





Ранее в соцсетях появилось видео, на котором сотрудник с закрытым маской лицом просит проследовать за собой гражданина Узбекистана и требует, чтобы тот, помимо паспорта, предъявил водительское удостоверение. Войдя в один из кабинетов административного здания, сотрудник грубо задерживает мужчину.