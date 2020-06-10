Томские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти вахтовика в обсерваторе

Следователи управления Томской области возбудили уголовное дело в связи со смертью в обсерваторе «Зеленый мыс» вахтовика Алексея Воронцова, приехавшего с Чаяндинского месторождения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — рассказали в СКР.





Напомним, подробности смерти Алексея Воронцова ТВ2 рассказала его дочь Лолита. Девушка утверждала, что о смерти отца семье сообщили не врачи, а работники ритуального агентства. Как выяснилось позже, причиной смерти мужчины стал острый инфаркт миокарда. Тесты, в том числе и посмертные, на коронавирус оказались отрицательными. Лолита Воронцова была уверена, что если бы в обсерваторе дежурили врачи скорой помощи, ее отца можно было спасти.