Томские следователи прекратили уголовное дело об избиении сотрудниками колонии заключенного

Сотрудники областного следственного комитета прекратили уголовное дело по факту применения насилия сотрудниками лечебно-исправительного учреждения №1 (ЛИУ-1) к заключенному из-за отсутствия состава преступления. Об этом сообщают томские СМИ.

Ранее сообщалось, что в мае сотрудники расположенного в Томске ФГУ ЛИУ-1, находясь в помещении исправительного учреждения, «применили насилие в отношении осужденного, нанеся ему удары руками и ногами по телу». Мужчине пришлось выпрыгнуть из окна, чтобы спасти себя от избиения и сломал обе ноги. Тогда следователи возбудили уголовное дело.







«Уголовное дело по факту применения насилия сотрудниками ЛИУ-1 в отношении заключенного прекращено по пункту 2 части 1 статьи 24 УПК РФ (в связи с отсутствием состава преступления)», — приводят СМИ слова представителя СК.







Председатель Общественной наблюдательной комиссии в Томской области Иван Шевелев рассказал ТВ2, что дело закрыли, так как заключенный отказался от своих слов.







«Почему они отказываются? Мы все люди взрослые, все понимаем. Разбил себе все пятки, инвалидом стал и отказался. Никто ничего, сам все сделал. Доказать мы ничего не можем, а следственный комитет ничего не хочет», — сказал Иван Шевелев.