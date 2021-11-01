Томские правоохранители нашли обвиняемого в убийстве жителя региона, который скрывался больше 20 лет

По версии следствия, ночью 29 октября 1999 года обвиняемый будучи пьяным увидел драку на улице Пушкина в Томске. Дрались четыре мужчины, двое из которых оказались его знакомыми, поэтому он решил вмешаться.

Сотрудники правоохранительных органов больше 20 лет разыскивали мужчину, который в 1999 году в драке ранил двух жителей Томска. Один из мужчин впоследствии скончался. Нашли обвиняемого в убийстве в Норильске, сообщает пресс-служба СКР по региону.

«В ходе драки он ножом причинил телесные повреждения двум из них и скрылся с места преступления. Мужчина 29 лет от полученных ранений скончался на месте преступления, а 22-летний молодой человек смог вызвать скорую помощь, что позволило сохранить ему жизнь. Местонахождение лица, совершившего преступление, не было установлено, и он был объявлен в федеральный розыск», — сообщили в следственном комитете.

Следователи установили, что мужчина уехал в другой регион, где проживал и работал, используя поддельный паспорт на измененную фамилию. После 20 лет розыска, в мае 2021 года, следователи установили его местонахождение. Мужчина скрывался в Норильске Красноярского края. Сейчас он задержан и этапирован в Томск. Свою вину он признал частично.

СК завершил расследование уголовного дела, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд. Обвиняется мужчина по статье «Убийство», «Покушение на убийство двух лиц» и «Использование заведомо поддельного паспорта гражданина Российской Федерации».