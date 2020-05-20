Томские следователи начали проверку по факту смерти вахтовика в обсерваторе

Следственный комитет по Томской области начал проверку после смерти в томском обсерваторе 43-летнего Алексея Воронцова, вернувшегося с вахты из Якутии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Как следует из размещенной в сети Интернет информации, 43-летний томич после возвращения с вахты из Якутии в Томск был помещен в обсерватор, где спустя неделю скончался от инфаркта, — говорится в сообщении. — В настоящее время следователи проводят проверку изложенных в публикации фактов. По результата проверки будет принято процессуальное решение».





Ранее сообщалось о том, что 13 мая в обсерваторе «Зеленый мыс» скончался томич Алексей Воронцов. Мужчина проходил карантин после возвращения с Чаяндинского месторождения в Якутии. По словам родственником Алексея, тесты на коронавирус у мужчины отрицательные.

