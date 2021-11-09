Томские школы вернутся к очному обучению с 15 ноября

Томские учреждения общего и дополнительного образования вернутся к очному формату обучения с 15 ноября, сообщается на сайте мэрии города.

На основании решения регионального оперштаба и распоряжения областного департамента образования работу всех образовательных учреждений с очным присутствием детей приостановили до 14 ноября. Что касается детских садов, в них режим «дежурных групп» также продлен до конца недели.

Напомним, каникулы в российских школах начались одновременно с введением в стране «нерабочих дней» (30 октября — 7 ноября), которые 5 регионов страны, включая Томскую область, продлили до 14 ноября в связи ростом заболеваемости коронавирусом.

В Томской области с 28 октября ежедневно регистрируется более 200 случаев заражения ковидом, 7 ноября этот показатель достиг рекордных 274 случаев в сутки. Ранее Томская область вошла в девятку регионов с наихудшим показателем по доле населения, вакцинированного от ковида.