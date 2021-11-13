Томские школьники вернутся к очному обучению с понедельника

В понедельник, 15 ноября, учащиеся учреждений общего и дополнительного образования Томска вернутся к очному режиму обучения, сообщает пресс-служба мэрии.
По данным городского департамента образования, занятия будут проводиться в соответствии с санитарными требованиями.
Группы в детских садах Томска также будут принимать воспитанников в обычном режиме. До 15 ноября школьники и студенты техникумов и колледжей были на каникулах из-за ограничительных мер. В детских садах работали только дежурные группы. Студенты университетов в этот период учились в дистанционном формате.
Напомним, до 15 ноября в регионе не работают кинотеатры, боулинг, детские развлекательные центры и игровые комнаты. Также приостановлена работа караоке и кальянных.
С 15 ноября 2021 года попасть в указанные заведения можно будет только при наличии QR-кодов. При этом, будет сохраняться ограничение по посетителям: их может быть не больше 50 % от общей вместимости объекта.
12 ноября Томская область обновила суточный антирекорд по числу заболевших коронавирусом: 276 новых случаев в сутки. Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 51 064 человека (без учета Северска, где за все время выявили 13 960 случаев заболевания COVID-19).
При этом, областные власти заявили, что дополнительные каникулы и двухнедельный режим нерабочих дней позволили снизить в регионе детскую заболеваемость ОРВИ и СОVID-19.