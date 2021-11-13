Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Томские школьники вернутся к очному обучению с понедельника
Новости

Томские школьники вернутся к очному обучению с понедельника

ТВ2 ТВ2

В понедельник, 15 ноября, учащиеся учреждений общего и дополнительного образования Томска вернутся к очному режиму обучения, сообщает пресс-служба мэрии.

По данным городского департамента образования, занятия будут проводиться в соответствии с санитарными требованиями.

Группы в детских садах Томска также будут принимать воспитанников в обычном режиме. До 15 ноября школьники и студенты техникумов и колледжей были на каникулах из-за ограничительных мер. В детских садах работали только дежурные группы. Студенты университетов в этот период учились в дистанционном формате.

Напомним, до 15 ноября в регионе не работают кинотеатры, боулинг, детские развлекательные центры и игровые комнаты. Также приостановлена работа караоке и кальянных.

С 15 ноября 2021 года попасть в указанные заведения можно будет только при наличии QR-кодов. При этом, будет сохраняться ограничение по посетителям: их может быть не больше 50 % от общей вместимости объекта.

12 ноября Томская область обновила суточный антирекорд по числу заболевших коронавирусом: 276 новых случаев в сутки. Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 51 064 человека (без учета Северска, где за все время выявили 13 960 случаев заболевания COVID-19).

При этом, областные власти заявили, что дополнительные каникулы и двухнедельный режим нерабочих дней позволили снизить в регионе детскую заболеваемость ОРВИ и СОVID-19. 

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.