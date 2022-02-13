Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Все желающие школьники смогут посетить онлайн-экскурсии по атомному реактору и лабораториям ТПУ
Новости

Все желающие школьники смогут посетить онлайн-экскурсии по атомному реактору и лабораториям ТПУ

ТВ2 ТВ2

С 14 по 21 февраля в Томском политехническом университете пройдут Дни атомной промышленности для школьников, сообщает пресс-служба вуза. Участников ждут онлайн-экскурсии по лабораториям ТПУ, ядерному реактору, лекции и мастер-классы от российских ученых.

Автор:  пресс-служба ТПУ
Автор:  пресс-служба ТПУ

Участие в мероприятиях Дней атомной промышленности доступно после короткой регистрации. После этого всем зарегистрировавшимся будет отправлена ссылка на трансляцию. Среди самых активных участников будет разыгран ядерный мерч ТПУ.

Дни атомной промышленности начнутся со знакомства с профессиями атомной отрасли. В формате онлайн-интервью студенты и выпускники Томского политеха расскажут о своей работе на атомных объектах во время производственной практики. Встреча состоится 14 февраля в 16.00.

Первой из виртуальных экскурсий станет трансляция из реакторного зала исследовательского реактора ТПУ ИРТ-Т. Специалисты вуза расскажут и покажут, как устроен и работает реактор, какие исследования ведут на нем ученые. Экскурсия пройдет 15 февраля в 15.00.

16 февраля в 16.00 участники Дней атомной промышленности увидят, как управлять плазмой, и где применяют плазменное оборудование. Виртуальная экскурсия по лаборатории ТПУ, где находится уникальное лазерное оборудование — от маломощного до сверхмощного неодимого лазера, пройдет 17 февраля в 16.00. А 18 февраля в 16.00 на лекции доктора технических наук Алексея Горюнова слушатели узнают об уникальном реакторе БРЕСТ и вкладе ученых Томского политеха в его разработку. 19 февраля в 16.00 на мастер-классе участники смогут рассмотреть химические реакции соединений урана и узнать об областях их применения в современной атомной промышленности.

Дни атомной промышленности закончатся встречей с представителями компаний-партнеров атомной промышленности из стран СНГ и директором Инженерной школы ядерных технологий — 21 февраля в 16.00.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.