Все желающие школьники смогут посетить онлайн-экскурсии по атомному реактору и лабораториям ТПУ

С 14 по 21 февраля в Томском политехническом университете пройдут Дни атомной промышленности для школьников, сообщает пресс-служба вуза. Участников ждут онлайн-экскурсии по лабораториям ТПУ, ядерному реактору, лекции и мастер-классы от российских ученых.

Участие в мероприятиях Дней атомной промышленности доступно после короткой регистрации. После этого всем зарегистрировавшимся будет отправлена ссылка на трансляцию. Среди самых активных участников будет разыгран ядерный мерч ТПУ.

Дни атомной промышленности начнутся со знакомства с профессиями атомной отрасли. В формате онлайн-интервью студенты и выпускники Томского политеха расскажут о своей работе на атомных объектах во время производственной практики. Встреча состоится 14 февраля в 16.00.

Первой из виртуальных экскурсий станет трансляция из реакторного зала исследовательского реактора ТПУ ИРТ-Т. Специалисты вуза расскажут и покажут, как устроен и работает реактор, какие исследования ведут на нем ученые. Экскурсия пройдет 15 февраля в 15.00.

16 февраля в 16.00 участники Дней атомной промышленности увидят, как управлять плазмой, и где применяют плазменное оборудование. Виртуальная экскурсия по лаборатории ТПУ, где находится уникальное лазерное оборудование — от маломощного до сверхмощного неодимого лазера, пройдет 17 февраля в 16.00. А 18 февраля в 16.00 на лекции доктора технических наук Алексея Горюнова слушатели узнают об уникальном реакторе БРЕСТ и вкладе ученых Томского политеха в его разработку. 19 февраля в 16.00 на мастер-классе участники смогут рассмотреть химические реакции соединений урана и узнать об областях их применения в современной атомной промышленности.

Дни атомной промышленности закончатся встречей с представителями компаний-партнеров атомной промышленности из стран СНГ и директором Инженерной школы ядерных технологий — 21 февраля в 16.00.