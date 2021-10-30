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Томские школьники могут пройти больше 200 творческих онлайн-мастер-классов

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Чтобы школьники не скучали в каникулы, на платформе «Поколение М» опубликовали более 200 творческих онлайн-мастер-классов для детей и подростков.

Можно пройти бесплатные обучающие программы по изобразительному искусству, вокалу, актерскому мастерству, блогингу, диджеингу, тележурналистике и другим творческим направлениям. Как отметили в компании МТС, авторы мастер-классов – российские звезды, педагоги ведущих вузов, музеев и студий страны. Среди них Полина Гагарина, Игорь Гуляев, создатели «Фиксиков», сотрудники Третьяковской галереи, мастера ГИТИСа и другие, признанные в России и других странах мира мастера.

скриншот с сайта "Поколение М"

Все эксперты в видеоформате поделятся со слушателями фундаментальными знаниями об искусстве и личными лайфхаками на тему творчества и самореализации. 

Кроме того, по некоторым направлениям МТС запустила конкурсы. Чтобы поучаствовать в них, дети и подростки должны выполнить творческое задание, которое мастера дают в конце каждой обучающей программы, а после загрузить свои работы на сайт. 

«Так, «Фиксики» предлагают дать старым вещам вторую жизнь, создав из них поделку; культурный проект «РУС ПРЕСС ФОТО» – сделать фото на тему «Сохраняем природу»; ГИТИС и Полина Гагарина – записать отрывок выступления; Третьяковская галерея – подготовить эскиз растения родного края», — сообщили в компании.

Победители конкурсов получат возможности пройти стажировку в крупнейшей анимационной студии страны и познакомиться с создателями любимых мультгероев, поучаствовать в одной из самых масштабных фотовыставок страны, экспонировать свою работу в Третьяковской галерее, выступить на одной сцене с кумирами.

Автор:  https://vk.com/pokoleniye_m

Кроме того, все активности в соцсетях и на сайте «Поколения М» (загруженные работы, лайки и репосты) МТС конвертирует в деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей. Только детские активности помогли вылечить 63 детей.

Для справки:  «Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждены рядом статусных, в том числе международных премий. ООН включила программу в перечень ведущих мировых практик для достижения целей устойчивого развития. Проект стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации», победителем премии Effie Russia в номинации «Positive change» и других.

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