Томские школьники могут пройти больше 200 творческих онлайн-мастер-классов

Чтобы школьники не скучали в каникулы, на платформе «Поколение М» опубликовали более 200 творческих онлайн-мастер-классов для детей и подростков. Можно пройти бесплатные обучающие программы по изобразительному искусству, вокалу, актерскому мастерству, блогингу, диджеингу, тележурналистике и другим творческим направлениям. Как отметили в компании МТС, авторы мастер-классов – российские звезды, педагоги ведущих вузов, музеев и студий страны. Среди них Полина Гагарина, Игорь Гуляев, создатели «Фиксиков», сотрудники Третьяковской галереи, мастера ГИТИСа и другие, признанные в России и других странах мира мастера.

скриншот с сайта "Поколение М"

Все эксперты в видеоформате поделятся со слушателями фундаментальными знаниями об искусстве и личными лайфхаками на тему творчества и самореализации. Кроме того, по некоторым направлениям МТС запустила конкурсы. Чтобы поучаствовать в них, дети и подростки должны выполнить творческое задание, которое мастера дают в конце каждой обучающей программы, а после загрузить свои работы на сайт. «Так, «Фиксики» предлагают дать старым вещам вторую жизнь, создав из них поделку; культурный проект «РУС ПРЕСС ФОТО» – сделать фото на тему «Сохраняем природу»; ГИТИС и Полина Гагарина – записать отрывок выступления; Третьяковская галерея – подготовить эскиз растения родного края», — сообщили в компании. Победители конкурсов получат возможности пройти стажировку в крупнейшей анимационной студии страны и познакомиться с создателями любимых мультгероев, поучаствовать в одной из самых масштабных фотовыставок страны, экспонировать свою работу в Третьяковской галерее, выступить на одной сцене с кумирами.

Автор: https://vk.com/pokoleniye_m