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Томские школьники могут пройти онлайн-уроки финансовой грамотности от Центробанка

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20 января стартовала весенняя сессия онлайн-уроков финансовой грамотности от Центробанка. Поучаствовать в ней можно до 22 апреля, в расписании заготовлено 18 тем, сообщает томское отделение ЦБ.

Автор:  ucvt.org
Автор:  ucvt.org

«В качестве лекторов — эксперты Банка России и финансового рынка. Они расскажут об инфляции, вкладах, страховании, налогах и ценных бумагах, о работе финансового рынка и других темах. А участники вебинаров смогут задать им вопросы», — говорит замуправляющего томского отделения Банка Татьяна Толкмит.

Присоединиться к проекту может любое учебное заведение. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте dni-fg.ru. Подключаться к урокам можно как целым классом, так и индивидуально из дома.

В 2021 году, по информации ЦБ, в проекте участвовала каждая третья школа Томской области, а количество просмотров увеличилось вдвое — более семи тысяч школьников послушали экспертов на уроках. Также в нем участвовали студенты техникумов и колледжей.

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