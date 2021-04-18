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18 апреля,
2021
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Томские синоптики предупредили о мокром снеге и гололеде

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Томский гидрометцентр рассказал о порывистом ветре, мокром снеге и гололеде. Объявлено оперативное предупреждение, сообщает региональное МЧС.

Томские синоптики предупредили о мокром снеге и гололеде

«По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром 19 апреля по югу, юго-востоку области и городу Томску ожидается мокрый снег, снег, местами сильный, отложение мокрого снега, гололед, усиление ветра, местами порывы 16-21 м/с. Понижение температуры воздуха», — говорится в сообщении МЧС.


На сайте Томского гидрометцентра опубликован прогноз. Ожидается, что днем в Томске и области будет до минус 6 градусов, по области до 11 градусов ниже нуля.

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