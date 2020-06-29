Томские школы готовятся к проведению ЕГЭ

Так, экзамены пройдут на базе гимназий №№ 13, 18, 24, 26, 29, 55, 56; лицеев №№ 1, 7 и школ №№ 4, 16, 37, 40, 41, 42, 44, 50, 53. В этом году из томских школ выпускаются 3715 одиннадцатиклассников, 2288 из них сдают ЕГЭ. «В этом году к процессу сдачи ЕГЭ предъявляются повышенные требования безопасности. Все выпускники и педагогические работники, участвующие в едином государственном экзамене, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. В учреждениях будут проведены все необходимые дезинфицирующие и противоэпидемические мероприятия», — отметил мэр Иван Кляйн.

На базе 18 томских школ и лицеев будут работать 18 пунктов проведения ЕГЭ. Сейчас в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора заведения приобрели маски, перчатки, дозаторы с дезинфицирующими средствами, бесконтактные термометры и оборудование для обеззараживания воздуха, сообщает мэрия.

В мэрии уточняют: чтобы развести между собой потоки людей, школы составят графики прихода на экзамен выпускников и персонала. В классах сдающих рассадят зигзагообразно по одному человеку за партой, при этом в одном кабинете не будет находиться более 10 человек.





Отметим, первые экзамены в 2020 году сдадут 3 июля – по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). 6-7 июля — русский язык; 10 июля запланирован ЕГЭ по математике профильного уровня; 13 июля по истории и физике; 16 июля — обществознанию и химии; 20 июля сдадут иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела «Говорение») и биологию; 22, 23 июля «Говорение» по иностранным языкам.





Также согласованы резервные даты экзаменов для тех, кто не явился в основную дату по уважительной причине, а также после апелляций, удовлетворенных конфликтной комиссией. Резерв запланирован на 24 июля по всем учебным предметам, кроме русского и иностранных языков; 25 июля — по всем предметам; 3 августа — география, литература, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), иностранные языки (раздел «Говорение»), биология, история; 5 августа — русский язык; 7 августа — обществознание, химия, физика, иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), ЕГЭ по математике профильного уровня. И 8 августа еще один резерв для сдачи всех предметов.





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