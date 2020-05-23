Томские школьники сдадут первый ЕГЭ в конце июня

Сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для поступления в университеты планируют около пяти тысяч 11-классников Томской области, сообщает обладминистрация.





Единые государственные экзамены в этом году начнутся с 29 июня. В этот день по предварительному графику, опубликованному Рособрнадзором, экзамены пройдут сразу по трем предметам – литературе, географии и информатике. Закончатся ЕГЭ 20 июля экзаменом по иностранному языку.





Как сообщила начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич, пока изменений к технической составляющей проведения экзаменов нет, прежними остались требования к печати КИМов в аудитории и видеонаблюдение.





«Однако добавились дополнительные меры, связанные с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима, — сказала Ирина Грабцевич. — Это термометрия на входе всех участников экзаменационной кампании, использование масок всеми организаторами и членами комиссии. На ЕГЭ ученики будут сидеть в шахматном порядке с соблюдением дистанции не менее полутора метров друг от друга. До и после экзамена все помещения будут дезинфицироваться и проветриваться».





Напомним, из-за ситуации с пандемией коронавируса Минпросвещения России сначала перенесло ЕГЭ и ОГЭ на 8 июня. Однако 13 мая стало известно, что министерство решило перенести ЕГЭ на еще более поздний срок. Экзамены для девятиклассников в этом году просто отменили.







Из-за эпидемии COVID-19 в этом году в онлайн-формате пройдут выпускные и последние звонки.





ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:





Когда и как школьники будут сдавать ЕГЭ в России





ПОДДЕРЖИ ТВ2!​

