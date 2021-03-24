Томские школьники помогают дворнику чистить снег

Школьники из микрорайона Зеленые горки-3 проводят каникулы с пользой. Второй день они помогают дворнику Алексею Ивановичу чистить снег во дворе.
– Они тут вчера в прятки играли, я им подсказывал места – где можно спрятаться, чтоб подольше не нашли. А потом приходят и говорят: «Вы нам помогли, а мы – вам поможем». Стали мы вместе снег кидать, – рассказывает дворник Алексей Печников. – Человек 10 было вчера. И на сегодня договорились. Только, говорю, я рано встаю. А они: можно, мы попозже выйдем? Поспать охота.
Первая смена сегодня заступила в 10 утра. Подмога пришла в 12. Инвентарем и варежками дядя Леша всех снабдил. Работали кто – лопатами, кто – метлой, а кто— руками. Общими усилиями снег между подъездов раскидали, переключились на дорожки.
– Я сам захотел помочь, пока каникулы. Весело и польза. В семь часов даже проснулся, – рассказывает четвероклассник Савелий.
Дядя Леша очень добрый. Но мы помогаем не только поэтому, а потому, что помогать — это хорошо, – говорит пятиклассница Лиза. – Работа у дворников тяжелая, а нам не трудно.
Активные помощницы в первый же день создали группу в вотсапе под названием «Помогаем дяде Леше» и добавили туда друзей, которые тоже не хотят проводить каникулы за компьютером.
Мы ее создали, чтобы там вечером договариваться о следующей встрече: чтобы сразу все вместе выходили во двор, – рассказывает второклассница Арина. – Многие же хотят помочь, но не знают, где и когда это сделать.
– Стараются. А я им говорю: будете двойки получать, придется вот так всю жизнь работать. Так что, учитесь хорошо, – шутит дворник.
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