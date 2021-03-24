Томские школьники помогают дворнику чистить снег

– Они тут вчера в прятки играли, я им подсказывал места – где можно спрятаться, чтоб подольше не нашли. А потом приходят и говорят: «Вы нам помогли, а мы – вам поможем». Стали мы вместе снег кидать, – рассказывает дворник Алексей Печников. – Человек 10 было вчера. И на сегодня договорились. Только, говорю, я рано встаю. А они: можно, мы попозже выйдем? Поспать охота.