Томские школьники получат призы от библиотеки за пятерки по чтению

В Томске ученики младших классов могут получить призы за пятерки по «Литературному чтению». Акцию «Сюрприз за пятерку» проводит библиотека «Академическая».

«Пятерки любят все ученики. Вдвойне приятны отличные оценки, когда за них можно получить сюрприз — сладости, яркую канцелярию, небольшие сувениры», — сообщается на сайте библиотечной системы Томска.

Для участия в акции школьнику младших классов, записаннгому в библиотеку, нужно показать библиотекарю «Академической» дневник с пятеркой по «Литературному чтению» и получить приз.





Акция «Сюрприз за пятерку» будет проходить с 1 сентября по 29 октября в здании «Академической». Библиотека находится по адресу улица Королева, 4.





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