Томские школьники могут записаться в Центр цифрового образования «IT-куб»
В Томске официально открылся Центр цифрового образования детей «IT-куб», созданный при поддержке ТУСУРа. Ежегодно в Центре по программам дополнительного образования смогут обучаться 400 детей с 6 лет.
В Центре представлены шесть направлений – «кубов» – по образовательным программам: «Программирование на Python», «Мобильная разработка», «Разработка VR/AR-приложений», «Системное администрирование», «Кибергигиена и работа с большими данными», «Базовые навыки программирования на С-подобных языках».
На организацию работы центра ТУСУР направил 18 миллионов рублей, федеральный бюджет — более 13 млн. 1,6 млн вложил Хобби-центр, поддержку проекту оказал и областной бюджет.
Подать заявку на обучение, а также ознакомиться с необходимым перечнем документов для зачисления можно по ссылке. Количество бюджетных мест ограничено.
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