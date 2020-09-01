Томские школьники могут записаться в Центр цифрового образования «IT-куб»

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В Томске официально открылся Центр цифрового образования детей «IT-куб», созданный при поддержке ТУСУРа. Ежегодно в Центре по программам дополнительного образования смогут обучаться 400 детей с 6 лет.

Фото: Александр Сакалов

В Центре представлены шесть направлений – «кубов» – по образовательным программам: «Программирование на Python», «Мобильная разработка», «Разработка VR/AR-приложений», «Системное администрирование», «Кибергигиена и работа с большими данными», «Базовые навыки программирования на С-подобных языках».