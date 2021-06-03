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03 июня,
2021
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Томские сенаторы поддержали запрет участия в выборах для причастных к экстремизму

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Совет Федерации одобрил закон, запрещающий участвовать в выборах в любые российские выборные органы власти людям, причастным к деятельности экстремистских и террористических организаций. «За» проголосовали два сенатора от Томской области и все, кроме одного, сенаторы от других регионов СФО.

Томские сенаторы поддержали запрет участия в выборах для причастных к экстремизму

Закон временно лишает возможности участвовать в выборах граждан, причастных к деятельности общественных, религиозных объединений и других организаций, закрытых решением российского суда из-за признания экстремистскими или террористическими. Ограничение действует для учредителей таких организаций, руководителей, его заместителей, глав структурных и региональных подразделений и их замов в срок, даже если деятельность велась за три года до вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности в РФ организации, признанной экстремистской или террористической. Такие люди не смогут участвовать в выборах пять лет.


Также, согласно закону, в течение трех лет со дня решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации не смогут участвовать в выборах лица, состоявшие или работавшие в таких организациях на рядовых должностях и помогавшие ее работе любым способом, в том числе финансовым, за год до признания организации экстремистской.


Как пишет Тайга.инфо, одним из авторов законопроекта был новосибирец Дмитрий Савельев, а также представитель Красноярского края, Кузбасса и Томской области справедливорос Николай Рыжак. Над поправками в закон работал красноярский сенатор Андрей Клишас, он предложил распространить запрет не только на выборы в Госдуму, но и на кампании всех уровней.


Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы подала иск с требованием признать экстремистскими организации ФБК*, Фонд защиты прав граждан* и «Штабы Навального*» «в связи с фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности».


В Совете Федерации документ поддержали 146 сенаторов, проголосовал против него только сенатор от Хакасии Валерий Усатюк из КПРФ. Воздержался при голосовании представитель Чувашии Николай Фёдоров («Единая Россия»). Не участвовали в голосовании 22 человека.


Тайга.инфо проследила, как голосовали сибирские сенаторы. В списке первыми идут представители губернатор от региона, вторыми — представители региональных парламентов.


Томская область:

Виктор Кресс и Владимир Кравченко — «за»


Новосибирская область:

Владимир Городецкий, Александр Карелин — «за»


Омская область:

Елена Мизулина — «за» (представитель омского заксобрания Виктор Назаров сложил полномочия, новый сенатор еще не назначен)


Кемеровская область:

Алексей Синицын и Дмитрий Кузьмин — «за»


Алтайский край:

Александр Карлин и Сергей Белоусов — «за»


Республика Алтай:

Владимир Полетаев и Татьяна Гигель — «за»


Хакасия:

Валерий Усатюк — против, Александр Жуков — «за»


Тува:

Людмила Нарусова — не голосовала, Дина Оюн — «за»


Красноярский край:

Андрей Клишас и Валерий Семенов — «за»


Иркутская область:

Андрей Чернышев и Сергей Брилка — «за»


Бурятия:

Вячеслав Наговицын и Александр Варфоломеев — «за»


Забайкальский край:

Баир Жамсуев и Сергей Михайлов — «за»



*По решению Минюста России ФБК и Фонд защиты прав граждан включены в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента


**Штабы Навального внесены Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму 30 апреля 2021 года


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