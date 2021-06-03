Томские сенаторы поддержали запрет участия в выборах для причастных к экстремизму
Совет Федерации одобрил закон, запрещающий участвовать в выборах в любые российские выборные органы власти людям, причастным к деятельности экстремистских и террористических организаций. «За» проголосовали два сенатора от Томской области и все, кроме одного, сенаторы от других регионов СФО.
Закон временно лишает возможности участвовать в выборах граждан, причастных к деятельности общественных, религиозных объединений и других организаций, закрытых решением российского суда из-за признания экстремистскими или террористическими. Ограничение действует для учредителей таких организаций, руководителей, его заместителей, глав структурных и региональных подразделений и их замов в срок, даже если деятельность велась за три года до вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности в РФ организации, признанной экстремистской или террористической. Такие люди не смогут участвовать в выборах пять лет.
Также, согласно закону, в течение трех лет со дня решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации не смогут участвовать в выборах лица, состоявшие или работавшие в таких организациях на рядовых должностях и помогавшие ее работе любым способом, в том числе финансовым, за год до признания организации экстремистской.
Как пишет Тайга.инфо, одним из авторов законопроекта был новосибирец Дмитрий Савельев, а также представитель Красноярского края, Кузбасса и Томской области справедливорос Николай Рыжак. Над поправками в закон работал красноярский сенатор Андрей Клишас, он предложил распространить запрет не только на выборы в Госдуму, но и на кампании всех уровней.
Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы подала иск с требованием признать экстремистскими организации ФБК*, Фонд защиты прав граждан* и «Штабы Навального*» «в связи с фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности».
В Совете Федерации документ поддержали 146 сенаторов, проголосовал против него только сенатор от Хакасии Валерий Усатюк из КПРФ. Воздержался при голосовании представитель Чувашии Николай Фёдоров («Единая Россия»). Не участвовали в голосовании 22 человека.
Тайга.инфо проследила, как голосовали сибирские сенаторы. В списке первыми идут представители губернатор от региона, вторыми — представители региональных парламентов.
Томская область:
Виктор Кресс и Владимир Кравченко — «за»
Новосибирская область:
Владимир Городецкий, Александр Карелин — «за»
Омская область:
Елена Мизулина — «за» (представитель омского заксобрания Виктор Назаров сложил полномочия, новый сенатор еще не назначен)
Кемеровская область:
Алексей Синицын и Дмитрий Кузьмин — «за»
Алтайский край:
Александр Карлин и Сергей Белоусов — «за»
Республика Алтай:
Владимир Полетаев и Татьяна Гигель — «за»
Хакасия:
Валерий Усатюк — против, Александр Жуков — «за»
Тува:
Людмила Нарусова — не голосовала, Дина Оюн — «за»
Красноярский край:
Андрей Клишас и Валерий Семенов — «за»
Иркутская область:
Андрей Чернышев и Сергей Брилка — «за»
Бурятия:
Вячеслав Наговицын и Александр Варфоломеев — «за»
Забайкальский край:
Баир Жамсуев и Сергей Михайлов — «за»
*По решению Минюста России ФБК и Фонд защиты прав граждан включены в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
**Штабы Навального внесены Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму 30 апреля 2021 года
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