Томские сенаторы немного разбогатели

Совет Федерации опубликовал декларации о доходах сенаторов за 2019 год. Бывший губернатор Томской области Виктор Кресс в 2019 году заработал на 0,8 миллиона рублей больше, чем в 2018-м — 7,7 миллиона рублей. Его жена заработала согласно декларации 2,4 млн рублей, тоже больше, чем в предыдущем году. В собственности у бывшего губернатора — автомобиль Lexus GX, гараж и совместно с женой еще один гараж и квартира в 183 квадратных метра. Супруга Кресса задекларировала также долю в жилом доме, еще одну квартиру и земельный участок.

Доходы Владимира Кравченко за 2019 год составили 5,81 миллиона рублей (на 700 тыс. больше, чем год назад). В собственности у сенатора треть жилого дома на паях с супругой, треть земельного участка под ИЖС, а также Mitsubishi Outlander.

Жена Кравченко задекларировала за 2019 год доход в сумме один миллион рублей.