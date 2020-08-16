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16 августа,
2020
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Новости

Томские сенаторы немного разбогатели

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Совет Федерации опубликовал декларации о доходах сенаторов за 2019 год. Бывший губернатор Томской области Виктор Кресс в 2019 году заработал на 0,8 миллиона рублей больше, чем в 2018-м — 7,7 миллиона рублей. Его жена заработала согласно декларации 2,4 млн рублей, тоже больше, чем в предыдущем году. В собственности у бывшего губернатора — автомобиль Lexus GX, гараж и совместно с женой еще один гараж и квартира в 183 квадратных метра. Супруга Кресса задекларировала также долю в жилом доме, еще одну квартиру и земельный участок.

Фото: http://council.gov.ru
Фото: http://council.gov.ru

Доходы Владимира Кравченко за 2019 год составили 5,81 миллиона рублей (на 700 тыс. больше, чем год назад). В собственности у сенатора  треть  жилого дома на паях с супругой, треть земельного участка под ИЖС, а также Mitsubishi Outlander.

Жена Кравченко задекларировала за 2019 год доход в сумме один миллион рублей. 

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