Томские сенаторы Кресс и Кравченко поддержали «обнуление губернаторов»

Совет Федерации принял законопроект о «публичной власти», который ограничивает полномочия региональных и местных властей. Только один сибирский сенатор оказался против. И он не из Томска. Сенаторы Виктор Кресс и Владимир Кравченко проголосовали «за» обнуление губернаторских сроков и отмену выборов в регионах по партийным спискам.

Напомним, что согласно принятому закону отменяется ограничение двух сроков правления для губернаторов, а полномочия, которые прежде были исключительно на уровне местного самоуправления, теперь передаются на региональный уровень.

Закон о «публичной власти» сенатора Андрея Клишаса и депутата Павла Крашенинникова наделяет федеральные органы исполнительной власти правом участвовать в формировании органов исполнительной власти субъекта. Законодательным собраниям регионов вдвое сократили срок на представление отзывов к федеральным законопроектам - с 30 до 15 дней.

Новый закон закрепляет за президентом страны право отправлять губернаторов в отставку по причине утраты доверия. Такое право есть у президента и сейчас, но в новом законе не уточняются основания для утраты доверия. Сейчас такими основаниями являются, например, выявление фактов коррупции или хранения денег в иностранных банках.

В документ также внесли поправку единороссов, которая позволяет полностью отменять партийные списки на выборах региональных парламентов — сейчас не мене 25% депутатов должны избираться по спискам. Решения об отмене партсписков должны принимать сами регионы.

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